倒數24小時！刑事戰將林明佐今沒人幫辦保　明天再不交錢將續押

▲陳政谷（左）獲2億元交保，步出看守所；林明佐（右）獲1200萬元交保，目前覓保無著。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團案，被告陳政谷獲2億元交保，日前步出台中看守所；同是被告的前三線二星警政監林明佐18日裁定1200萬元交保，至今天（20日）未見親友出面至台中地院辦保，若到明天下午4時的最後期限之前仍覓保無著，將續押2個月。

台中地院17日裁定陳政谷2億元交保，但限制住居，限制出境出海8月，且停止羈押期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，每週應於指定時間至派出所報到。陳政谷的親妹18日出面替陳辦保，陳在當日近中午走出看守所。

至於林明佐，合議庭認林的答辯方向已有釐清，且林因罹患疾病（脊髓瘤開刀）需密集定期至醫療院所治療，裁定1200萬元交保，並限制住居，限制出境出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

法院指出，林若未能在21日下午4時前提出保證金，將於23日起延押2月，並禁止接見、通信、受授物件。

不過，對於陳、林被裁定交保，台中地檢署提出抗告。台中地檢署指出，檢察官審酌法院裁定理由後，認陳、林違反組織犯罪條例等罪嫌重大，而法院所述無羈押必要的說明中，未命2人接受科技設備監控以防免逃亡，為落實後續審判及執行程序順利進行，依法提起抗告。