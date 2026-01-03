AirPods怎麼清？蘋果點名「2款卸妝水」是神助手　網笑：最強業配

圖文／鏡週刊

蘋果耳機使用久了，要不要清潔？該怎麼清潔才不會壞掉？蘋果近日在官方支援頻道說明AirPods Pro系列正確清潔方式，由於影片中直接點名可以使用「貝膚黛瑪」、「露得清」卸妝水，意外引發逗趣討論，有人稱，「根本是推銷卸妝水的噱頭」；也有人笑說這兩款卸妝水「最強業配」、「要賣爆了」。

由於耳機的網罩容易積灰塵，蘋果在「Apple Support」YT頻道特別釋出影片，教導用戶如何清理AirPods Pro系列的耳機網罩，建議準備的工具須含有PEG-6辛酸／癸酸甘油酯類（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides），影片中特別點名貝膚黛瑪（Bioderma）或露得清（Neutrogena）的產品。另外，還包括蒸餾水、軟毛兒童牙刷、兩個小杯子與紙巾。

▲ 蘋果在官方頻道點名貝膚黛瑪或露得清的卸妝水適合用來清潔AirPods Pro系列耳機。（翻攝Apple Support頻道）

清潔步驟如下：

1. 取下耳塞：用力拉開耳塞，建議可以單獨用清水沖洗耳塞（開口朝下），但切勿使用肥皂或家用清潔劑；

2. 浸泡刷毛：將少量潔膚液倒入杯中，將牙刷浸入直至刷毛完全飽和。

3. 刷拭網罩：保持網格朝上，使用牙刷畫圓刷拭約15秒。

4. 按壓吸乾：將耳機翻轉，在紙巾上按壓網格以吸走液體。

5. 重複清潔：每個網罩（包括頂部、側面，Pro 3 還包含底部）都必須使用潔膚液重複上述動作3次。

6. 沖洗殘留液：將牙刷在蒸餾水中清洗，接著用同樣的畫圓方式，使用蒸餾水刷拭網格15 秒，最後再次在紙巾上按壓吸乾。

另外，清潔完成後，AirPods必須在空氣中自然風乾至少2小時。蘋果官方提醒，在完全乾燥之前，請勿重新裝上耳塞、放入充電盒或使用耳機，而這項清潔流程大約耗時5分鐘，能有效維持耳機的清潔與音質表現。

有趣的是，由於蘋果直接點名「貝膚黛瑪」或「露得清」卸妝水，網友除了討論清潔，不少網友也將話題圍繞在這2款卸妝水上，有人笑說，「最強業配」、「被蘋果官方認證了」「貝膚黛瑪和露得清要賣爆了」、「我的卸妝水要換了」；也有人指「這只是個推銷毛巾的噱頭，我的AirPods Pro 2自從買來就沒洗過，一直都很乾淨」、「我老婆看到我拿著她的卸妝水、化妝刷和我的AirPods耳機，一定會不高興的。」

