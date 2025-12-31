快訊／桃園父疑要錢遭拒　持彎刀、鐵棍痛毆兒！2人都掛彩送醫

▲桃園市龜山區發生吳姓父子互毆事件，龜山警方據報後到場將雙方隔開，因兩人都受傷分別送醫治療。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區今（31）日下午發生吳姓父子當街互毆事件，警方據報後到場，吳姓父親手持彎刀、鐵棍痛毆兒子，兒子搶過彎刀仍被父親持鐵棍狂毆，警方據報到場立即將雙方隔開，由於2人都受傷掛彩，警方將雙方送醫治療。初步調查，疑似吳父向兒子索取金錢遭拒，憤而手持彎刀與鐵棍對其痛毆，警方訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並協助其子向法院聲請保護令。

龜山警方指出，下午2時許接獲報案，龜山區新興街發生鬥毆事件，員警趕往現場後發現，41歲的吳姓男子與25歲兒子扭打成一團，其中吳父持彎刀、伸縮鐵棍對兒子攻擊，兒子趁隙奪下彎刀，但父親仍持鐵棍對兒子狂毆，員警立即將雙方隔開，因2人都掛彩，警方將2人分別送醫治療。

▲龜山警方將受傷的父子分別送醫治療。（資料照／記者沈繼昌攝）

龜山警方調查，吳姓父子因經濟問題發生激烈口角，據了解是父親向兒子索取金錢遭拒後引發衝突，吳父憤而手持彎刀、伸縮鐵棍向兒子施壓，結果雙方一言不合，父親對兒子一陣痛毆，過程中，兒子搶下彎刀，但仍被父親持鐵棍痛毆，導致身體多數挫瘀傷勢，父親也被兒子過肩摔導致手腕骨折等傷勢。

警方現場查扣彎刀、伸縮鐵棍等凶器，全案訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌將吳父移送桃檢偵辦，並協助吳子聲請保護令。警方呼籲，親屬間問題應保持理性溝通，切勿使用暴力解決，誤觸法網將得不償失。