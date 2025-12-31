　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／桃園父疑要錢遭拒　持彎刀、鐵棍痛毆兒！2人都掛彩送醫

▲桃園市龜山區新興街今天下午發生吳姓父子互毆事件，龜山警方據報後到場將雙方隔開，因兩人都受傷分別送醫治療。（圖／龜山警方提供）

▲桃園市龜山區發生吳姓父子互毆事件，龜山警方據報後到場將雙方隔開，因兩人都受傷分別送醫治療。（圖／龜山警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區今（31）日下午發生吳姓父子當街互毆事件，警方據報後到場，吳姓父親手持彎刀、鐵棍痛毆兒子，兒子搶過彎刀仍被父親持鐵棍狂毆，警方據報到場立即將雙方隔開，由於2人都受傷掛彩，警方將雙方送醫治療。初步調查，疑似吳父向兒子索取金錢遭拒，憤而手持彎刀與鐵棍對其痛毆，警方訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並協助其子向法院聲請保護令。

龜山警方指出，下午2時許接獲報案，龜山區新興街發生鬥毆事件，員警趕往現場後發現，41歲的吳姓男子與25歲兒子扭打成一團，其中吳父持彎刀、伸縮鐵棍對兒子攻擊，兒子趁隙奪下彎刀，但父親仍持鐵棍對兒子狂毆，員警立即將雙方隔開，因2人都掛彩，警方將2人分別送醫治療。

▲桃園市龜山區新興街今天下午發生吳姓父子互毆事件，龜山警方將受傷2人分別送醫治療。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲龜山警方將受傷的父子分別送醫治療。（資料照／記者沈繼昌攝）

龜山警方調查，吳姓父子因經濟問題發生激烈口角，據了解是父親向兒子索取金錢遭拒後引發衝突，吳父憤而手持彎刀、伸縮鐵棍向兒子施壓，結果雙方一言不合，父親對兒子一陣痛毆，過程中，兒子搶下彎刀，但仍被父親持鐵棍痛毆，導致身體多數挫瘀傷勢，父親也被兒子過肩摔導致手腕骨折等傷勢。

警方現場查扣彎刀、伸縮鐵棍等凶器，全案訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌將吳父移送桃檢偵辦，並協助吳子聲請保護令。警方呼籲，親屬間問題應保持理性溝通，切勿使用暴力解決，誤觸法網將得不償失。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱

新北市三重區今（22）日上午發生一起隨機傷人件，一名45歲顏姓男子疑似情緒失控，持鐵棍在三和路四段一處巷口，隨機攻擊經該處的夫妻62歲許男與60歲江女，造成兩人頭部挫傷，隨即騎乘機車欲離開現場，遭趕抵的警方當場逮捕，並查獲作案用鐵棍1支。警方搜索其重機車行李箱時，還查獲安非他命一小包（毛重0.29公克）及使用過吸管2支。受傷的許男江女經送新光醫院治療，意識清楚無大礙。警方表示，顏男隨機攻擊動機有待調查，已依傷害罪及毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。

