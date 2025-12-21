桃園六家扶輪社「團結行善」　捐贈電腦設備助大園新住民數位學習

▲桃園智德扶輪社捐贈電腦設備，助大園新住民數位學習。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3502地區桃園智德社、八德社、八德美德社、青埔社、自強社、百揚社等6家扶輪社，21日捐贈7台筆電、一台投影機等設備，給桃園市多元族群文化交流暨愛心協會，由理事長賈敏代表受贈。賈敏說，這些電腦將成為協會未來開辦數位課程、協助新住民朋友考照、求職的重要工具，協會的服務也能更加多元及數位化。

國際扶輪3502地區總監張玉斌出席活動表示，在多元文化的城市裡，新住民家庭扮演重要角色，然而語言學習與生活適應仍是常見挑戰。教育資源，特別是數位化學習工具，是縮短落差、促進融合的核心關鍵。

▲捐贈電腦設備，助大園新住民數位學習。（圖／協會提供）

因此，由桃園智德扶輪社發起，獲得八德社、八德美德社、青埔社、自強社、百揚社共6家扶輪社「團結行善」，捐贈7台筆電、一台投影機等設備，提供桃園市多元族群文化交流暨愛心協會做為大園區的新住民社區關懷服務據點使用，用在新住民弱勢家庭孩子課業上及協會推動多元文化教育，數位技能培訓、新住民就業輔導與生活適應等課程使用。

▲國際扶輪3502地區捐贈電腦設備，助大園新住民數位學習。（圖／協會提供）

包括：桃園市婦幼發展局局長杜慈容、專員牛春茹、大園區長余誌松、國際扶輪3502地區總監張玉斌、第八分區助理總監劉雅文、副助理總監許鑫瑜、地區獎助金主委楊蕓瑄、桃園智德扶輪社徐逸桓社長、八德扶輪社巫文諺社長、八德美德扶輪社林月枝社長、桃園青埔扶輪社林祺洪社長、桃園自強扶輪社楊惠萍社長、桃園百揚扶輪社劉謹源社長等人士出席。