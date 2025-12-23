ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》調查顯示，縣府推動的10項政策，平均滿意度高達78.6%，其中五項政策滿意度突破八成。對於縣長許淑華上任三年多以來的施政表現，則有84.4%的縣民予以正面肯定，顯見南投縣政府近年積極推動交通、長照、醫療、育兒、環保等多項施政方向與成果獲得縣民肯定，與民意期待高度貼合。

為了暸解南投縣民眾對於縣府各項政策規劃與推動成效的看法，《ETtoday民調雲》於11月17日至23日，針對20歲以上設籍南投縣之民眾進行調查，調查內容面向包括財政管理、觀光行銷、長照服務、托育與日照服務、基層醫療、青年政策、環境永續等七大施政，有效樣本數1,074份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

調查結果顯示，在南投縣政府七大施政面向下所推動的10項政策中，縣民最滿意的前五項政策依滿意度排名分別為推動幸福巴士2.0與長照交通服務（84.6%）、推動送藥到府系統與改善偏鄉醫療可近性（83.7%）、設置日間照顧中心與提升長照資源可近性（83.4%）、推動垃圾清運制度優化與清潔車設備升級（82.2%），以及推動公辦民營托嬰中心與育兒支持政策（81.1%）。

以下為此次的調查內容與結果：

南投縣政府為改善偏遠地區交通不便問題，推動「幸福巴士2.0」政策，已於竹山、名間、鹿谷、水里、集集、國姓、仁愛等過半鄉鎮啟動服務，提供長輩與身心障礙者就醫、購物、參與社區活動等接送協助，提升長照服務的可近性與實用性。對此，有高達84.6%的縣民表示滿意，不滿意者僅7.6%，沒意見或不知道者7.7%。

為照顧偏鄉長者與行動不便民眾，南投縣政府首創「送藥到府線上申請服務」，透過簡化流程、整合醫療與物流資源，讓民眾免出門也能領取慢性處方箋藥物，提升基層醫療的便利性與可近性。對此，有83.7%的縣民表示滿意，不滿意者7.7%，沒意見或不知道者8.7%。

南投縣政府在南投市啟用首棟多功能綜合大樓，設置日間照顧中心與社區活動空間，並推動「一國中學區一日照中心」政策，強化長者照顧網絡，減輕家庭照護負擔。對此，有83.4%的南投縣民表示滿意，不滿意者8.7%，沒意見或不知道者8.0%。

為提升育兒資源的可近性與品質，南投縣政府在草屯地區設立「公辦民營托嬰中心」，提供平價托育服務，協助年輕家庭育兒，並逐步擴展至其他鄉鎮。對此，有高達81.1%縣民表示滿意，不滿意者僅9.4%，沒意見或不知道者9.4%。

在「環境永續」面向，南投縣政府所推動的2項政策也均得到七成一以上的滿意度。其中，自112年至114年持續推動「垃圾清運制度優化」，已完成汰換21台垃圾車、14台資源回收車及消毒機20台，並強化偏鄉地區的垃圾處理服務等，朝向提升全縣整體生活環境品質的方向努力。有82.2%的縣民對此表示滿意，不滿意者12.9%，沒意見或不知道者4.9%。

為打造低碳永續城市，南投縣政府推動「減塑成日常」行動，積極建置「環保杯租借系統」，目前已設置5處「示範減塑市場」、1處「環保夜市」，並在南投戲院與附近飲料店建置循環杯租借系統。統計超過2萬5000人使用，持續打造減塑的宜居城市。有71.1%的縣民表示滿意，不滿意者15.3%，沒意見或不知道者13.6%。

2025年國慶焰火活動首次移師南投舉辦，結合南投世界茶業博覽會，主打「朝品茶香、夜賞焰火」的雙重體驗，吸引大量國內外遊客，為近十年最大規模，成功提升南投在全國的能見度與觀光形象，帶動地方觀光與經濟效益。對此，有74.9%的縣民表示滿意，不滿意者23.4%，沒意見或不知道者1.7%。

青年政策方面，南投縣政府所推動的2項政策均得到七成一以上的滿意度。其中，為鼓勵青年拓展國際視野與創業實踐，首次舉辦2025台灣地方創生年會，並推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，同時透過「創業小聚」、「國際參訪」、「青創輔導」等多元方案，協助青年落實創業理想與生涯規劃，有73.2%的縣民對此表示滿意，不滿意者13.8%，沒意見或不知道者13.0%。

南投縣辦理「山谷迴響音樂節」、「青聚客所思論壇」等青年文化活動，打造青年表達自我與參與公共事務的舞台，提升青年對在地的認同與參與感，也有71.0%的縣民表示滿意，不滿意者12.5%，沒意見或不知道者16.5%。

南投縣政府於115年度成功實現「歲入歲出收支平衡」，並全面清償歷年債務，成為全國少數實現「債務清零」的縣市之一，展現良好的財政紀律與預算管理能力。財政支出亦聚焦於教育、社福及經濟發展等民眾關注項目。對此，有80.9%的縣民表示滿意，不滿意者9.9%，沒意見或不知道者9.2%。

根據調查顯示，南投縣政府行政團隊的施政表現獲得縣民高度肯定，有83.7%的民眾表示滿意，僅16.3%不滿意。同時，縣長許淑華上任三年多以來的施政表現，更有84.4%的縣民感到滿意。

值得注意的是，「非常滿意」的比例高達42.0%，創下近年新高。若從歷年趨勢來看，許淑華的滿意度自112年83.7%、113年85.2%到114年84.4%，連續三年穩定維持在八成以上的高檔水準，顯示南投在各項政策推動上的穩定已獲肯定，許淑華的施政方向、政策節奏以及落實程度也獲得縣民信賴，具有高度穩固性。