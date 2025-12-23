【廣編】台灣POPLINE攜手韓國SOON ENT、HUEXIM打造亞洲文化行銷大平台

▲台灣POPLINE攜手韓國SOON ENT、HUEXIM打造亞洲文化行銷大平台。

隨著短影音、創作者經濟與文化內容跨境流動，逐漸成為亞洲內容產業的重要趨勢，台灣文化藝術行銷製作公司POPLINE（普普樂國際股份有限公司）日前於韓國首爾SOON ENT總部，與韓國內容與行銷公司SOON ENT及策略夥伴HUEXIM（휴심）簽署合作備忘錄，建立涵蓋內容製作、創作者交流、文化行銷與品牌市場拓展合作架構，朝向「跨平台、跨市場、跨文化」的整合方向前進。

此次合作，三方將以創作者與內容共製作為合作主軸，整合SOON ENT所屬短影音創作者與演員資源，結合POPLINE在台灣及亞洲市場的文化策劃與行銷經驗，推動跨國內容製作與整合式宣傳，讓內容不再停留於單一市場，而能在不同文化與平台之間流動與轉化。

這次合作，也將延伸至藝術與創作者交流層面，涵蓋韓國藝術家、創作者與演員進入台灣市場的行銷與活動推廣，並透過POPLINE與HUEXIM在地策劃與體驗行銷的執行能力，發展演出、展覽、快閃活動與品牌合作等多元形式，亞洲內容產業正從「作品輸出」轉向「內容生態共建」。

SOON ENT的自有PB商品也將導入台灣市場，台灣美妝與生活風格品牌進入韓國市場時，則由SOON ENT提供內容行銷與電商資源支援，展現內容、品牌與通路整合，成為亞洲文化產業的發展方向。