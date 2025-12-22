　
國際

丹麥郵差送信最後9天！400年歷史畫下句點　郵筒拍賣最貴近萬元

▲ 郵政公司Postnord將於2026年起停止在丹麥境內投遞信件。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

丹麥郵政服務即將走入歷史，由瑞典與丹麥郵政合併成立的郵政公司「PostNord」宣布，將於12月30日正式終止丹麥郵政長達400多年的信件投遞服務，象徵該國傳統郵政時代的結束。專家稱大趨勢下，紙本信件的時代「回不去了」。

根據《衛報》報導，PostNord指出，隨著丹麥社會「高度數位化」，民眾對實體信件的需求大幅下滑，公司因此決定全面停止信件投遞業務，轉而專注於包裹配送。該公司成立於2009年，由瑞典與丹麥郵政合併而成，並表示此一轉型將導致丹麥境內約1,500名員工被裁撤，同時撤除1,500座紅色郵筒。

PostNord形容丹麥是「全球數位化程度最高的國家之一」，過去25年來，國內寄信量已暴跌超過九成；反觀網購持續成長，使包裹業務成為主流。公司強調，信件市場已不再具備經濟效益。

象徵丹麥街景的紅色郵筒近日開放販售後，引發搶購潮。首批1,000座郵筒在短短三小時內全數售罄，狀況良好的郵筒售價為2,000丹麥克朗（約新台幣9,900元），較舊款也可以賣到1,500丹麥克朗（約新台幣7,400元）。另有200座郵筒預計於2026年1月進行拍賣，並將在限定期間內退還未使用的丹麥郵票。

雖然官方郵政退出信件投遞，但丹麥民眾仍可透過民營物流公司Dao寄送信件。Dao目前已在丹麥提供信件服務，並預計自2026年1月起擴大規模，年投遞量將由約3,000萬封增加至8,000萬封。不過，民眾屆時需親自前往Dao門市寄信，或額外付費請求到府收件，郵資則須透過網路或手機App支付。

報導指出，丹麥自1624年起即由官方郵政負責信件投遞。根據丹麥法律規定，國內必須保有寄送信件的選項，這意味著若Dao未來停止服務，政府將有義務另行指定業者承接。

丹麥交通部相關人士表示，新制度上路後不會造成「實質影響」，因為民眾仍能正常寄收信件，差別僅在於承辦公司不同，此次改變更多只是「情感層面」的象徵。

不過，也有學者認為此舉具有不可逆的時代意義。哥本哈根「Enigma通訊博物館」館長雷斯托夫（Magnus Restofte）指出，一旦數位通訊系統出現問題，重返實體郵件其實相當困難，「我們已無法回到過去，加上丹麥本身就是高度數位化的社會。」

目前丹麥全國通行的數位身分系統「MitID」，已全面取代紙本郵件，政府公文皆以「數位郵件」方式寄送。雖然民眾可選擇退出改收實體信件，但實際退出者僅占5%，15歲以上人口中有97%已加入MitID系統。

雷斯托夫指出，丹麥社會對郵政服務轉型普遍採取務實態度，因為多數人早已不再收到實體信件，甚至有年輕世代從未寄過信。但也正因為稀少，實體信件的價值反而提升。

PostNord丹麥副執行長彼得森（Kim Pedersen）2025年稍早宣布停寄決定時坦言，「我們作為丹麥郵政已有400年歷史，結束這一頁並不容易。但丹麥社會日益數位化，信件數量持續大幅下滑，市場已不再具備獲利空間。」

