UFO飄在機翼旁！飛行員通報目擊「銀色不明物體」　塔台音檔瘋傳

▲美國一名飛行員在羅德島上空目擊UFO。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

美國又發生不明飛行物（UFO）目擊事件，一名飛行員駕駛私人小飛機，越過羅德島州上空時，竟發現機翼旁出現「神秘銀色物體」，緊急通報塔台的錄音檔在網路瘋傳。

根據錄音檔，飛行員駕駛派珀（Piper）渦輪蘭斯二型小飛機，向塔台通報目睹UFO，「看起來像是一個奇怪的小東西，我們剛剛經過它旁邊。是一個銀色的小金屬罐。你們知道那可能是什麼嗎？」

塔台人員表示不知道，並要求提供更多細節。該飛行員回應，UFO距離飛機僅有數英呎，「它似乎靜止不動，我現在在3500英呎高度，它就在我們機翼旁邊，是個銀色小罐子。」

被詢問是否可能為無人機或氣球時，飛行員強調UFO看起來並未與任何東西相連，只是在半空中盤旋。一名塔台人員聽完直呼，「太詭異了！」另一人甚至開玩笑說，「祝你跟外星人好運！」

這段錄音檔由YouTube頻道「VASAviation」分享，該頻道由一名來自西班牙的商務機飛行員兼認證飛行教官經營，定期發布航空管制（ATC）頻道的通訊對話內容。

儘管錄音檔流出後，在社群媒體引發熱議，但美國聯邦航空總署（FAA）目前並未回應。