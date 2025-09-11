「UFO彈開美軍飛彈」影片震撼！　退將揭地獄火真相

記者葉國吏／綜合報導

美國眾議員伯利森（Eric Burlison）近日分享了一段引起全球關注的影片：去年美軍MQ-9「死神」無人機在葉門海岸攔截不明飛行物（UFO）的場景。影片中，一枚地獄火飛彈直接命中目標，卻反常地被彈開。退役陸軍少將栗正傑在政論節目中分析，這極具衝突性的情節可能另有隱情。

▲畫面中可以看到，另一架無人機發射的地獄火飛彈擊中一個高速移動的亮點，但物體並未受損，依舊沿直線飛行。（圖／翻攝自X）

影片於美國國會山莊的聽證會上首次公開，由伯利森分享，其顯示地獄火飛彈在精準命中飛行物後，未如預期發生爆炸，反而被彈開。不明飛行物旋轉數圈後，毫無損傷地繼續飛行，引發對美軍武器效能及飛行物技術的熱烈討論。

栗正傑在政論節目《新聞大白話》分析指出，飛行物可能並非外星技術，而是當地胡塞組織使用的無人機。葉門地區因長期武裝衝突，胡塞組織頻繁使用無人機進行攻擊。他推測，該不明飛行物可能是胡塞組織的無人機，並非真正的UFO。

▲美國空軍老兵努切特利、UAP目擊者威金斯9日在國會大廈出席關於目擊不明異相的聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

至於飛彈被彈開的原因，栗正傑則認為與地獄火飛彈的設計有關。他解釋，地獄火屬於反坦克飛彈，主要對付地面目標，並非專為攻擊空中飛行器設計。它的錐形裝藥方式使其更適合燒穿裝甲，而非爆炸性破壞空中目標。再加上飛彈擊中飛行物的角度問題，可能導致未能成功引爆，進一步讓飛彈反彈。