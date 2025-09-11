　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「UFO彈開美軍飛彈」影片震撼！　退將揭地獄火真相

記者葉國吏／綜合報導　

美國眾議員伯利森（Eric Burlison）近日分享了一段引起全球關注的影片：去年美軍MQ-9「死神」無人機在葉門海岸攔截不明飛行物（UFO）的場景。影片中，一枚地獄火飛彈直接命中目標，卻反常地被彈開。退役陸軍少將栗正傑在政論節目中分析，這極具衝突性的情節可能另有隱情。

▲▼畫面中可以看到，另一架無人機發射的地獄火飛彈擊中一個高速移動的亮點，但物體並未受損，依舊沿直線飛行。（圖／翻攝自X）

▲畫面中可以看到，另一架無人機發射的地獄火飛彈擊中一個高速移動的亮點，但物體並未受損，依舊沿直線飛行。（圖／翻攝自X）

影片於美國國會山莊的聽證會上首次公開，由伯利森分享，其顯示地獄火飛彈在精準命中飛行物後，未如預期發生爆炸，反而被彈開。不明飛行物旋轉數圈後，毫無損傷地繼續飛行，引發對美軍武器效能及飛行物技術的熱烈討論。

栗正傑在政論節目《新聞大白話》分析指出，飛行物可能並非外星技術，而是當地胡塞組織使用的無人機。葉門地區因長期武裝衝突，胡塞組織頻繁使用無人機進行攻擊。他推測，該不明飛行物可能是胡塞組織的無人機，並非真正的UFO。

▲美國空軍老兵努切特利、UAP目擊者威金斯9日在國會大廈出席關於目擊不明異相的聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

至於飛彈被彈開的原因，栗正傑則認為與地獄火飛彈的設計有關。他解釋，地獄火屬於反坦克飛彈，主要對付地面目標，並非專為攻擊空中飛行器設計。它的錐形裝藥方式使其更適合燒穿裝甲，而非爆炸性破壞空中目標。再加上飛彈擊中飛行物的角度問題，可能導致未能成功引爆，進一步讓飛彈反彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澎湖人撿到現金　失主竟是大咖歌手
赴日必看！日本 1款電器回不了台　旅客4支全被丟
李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光
西北雨！　午後變天地區曝
甲骨文飆漲36％創辦人成首富！美股收紅標普創新高　台積電AD
獨／高雄清晨死亡車禍！休旅車撞幼兒園大門　駕駛喪命2傷
快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

2028對決賴清德？　林濁水曝柯文哲4字戰略

「UFO彈開美軍飛彈」影片震撼！　退將揭地獄火真相

網傳影片「賴清德參拜日本靖國神社」　事實查核中心出手了

陳菊病假9個月薪水誰領？監察院：自願放棄每月36萬「繳回國庫」

俞大㵢續任駐美代表因美方不同意徐斯儉？　總統府駁：臆測不實

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

大罷免後地方為柯建銘抱不平　賴清德願扛全責：要找戰犯就找我

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

2028對決賴清德？　林濁水曝柯文哲4字戰略

「UFO彈開美軍飛彈」影片震撼！　退將揭地獄火真相

網傳影片「賴清德參拜日本靖國神社」　事實查核中心出手了

陳菊病假9個月薪水誰領？監察院：自願放棄每月36萬「繳回國庫」

俞大㵢續任駐美代表因美方不同意徐斯儉？　總統府駁：臆測不實

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

大罷免後地方為柯建銘抱不平　賴清德願扛全責：要找戰犯就找我

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

智慧醫療神隊友！　安勤靠心導管設備撬開歐洲市場

「柯文哲的政治豪賭」游盈隆估北檢抗告成功率　結果最快今出爐

2028對決賴清德？　林濁水曝柯文哲4字戰略

腸胃隱形殺手曝　醫：台灣成年人平均30-40%帶菌

她被五月天瑪莎認證！　「超會做毀滅系歌曲」：做出口碑

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

入伍前偷帶小女友「轉大人」　準菜兵賠爆換免關

12款水生香調帶你潛入水感世界　「寄情水」被嫌像魚腥味如今成為經典

青年被逼婚「3年相親20多次」　全失敗患症

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

政治熱門新聞

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

存款超過3億成焦點　鍾東錦：每年申報被都凌遲一次

網傳賴清德拜日本靖國神社　事實查核中心出手了

UFO彈開美軍飛彈　退將揭地獄火真相

陳菊病假9個月　監察院：自願放棄每月36萬

施威全爆京華城案被警告！最高檢回應了

柯文哲復仇參選再戰2028？黃暐瀚揭1關鍵

「柯文哲很會畫重點」　苗博雅揭民進黨犯「4字兵家大忌」

梨山蔣中正地標將換成櫻花鉤吻鮭　銅像吊空中畫面曝

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

搞錯分母彰化7億被消失　王惠美急討：中央補回來

大罷免後地方為柯建銘抱不平　賴清德願扛全責：要找戰犯就找我

彰化補助款短少110億！王惠美怒轟中央

柯文哲今拜父親牌位　本藏法師親迎接

更多熱門

相關新聞

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

不明飛行物（UFO）和不明異象（UAP）的討論再度躍上美國國會大廳，美國眾議院9日舉辦聽證會，找來4名證人宣示作證，講述他們目擊不明飛行物的經歷，以及他們認為軍方對目擊事件「不完全透明」背後的原因。一名退伍美國空軍表示，他曾在2012年半夜看到一個約30公尺的等邊三角形物體從他駐守的基地起飛。

UFO不是靈異現象而是「國安隱憂」？

UFO不是靈異現象而是「國安隱憂」？

狗狗玩飛盤　「高速白影」800萬人搶看

狗狗玩飛盤　「高速白影」800萬人搶看

日本夜空驚見UFO！目擊畫面曝光

日本夜空驚見UFO！目擊畫面曝光

UFO、51區真相？五角大廈真實目的曝

UFO、51區真相？五角大廈真實目的曝

關鍵字：

UFO

讀者迴響

熱門新聞

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

普發1萬更近了！行政院明拍板韌性特別預算　最快10月可入帳

知名手搖飲總裁公園摔癱！獲國賠162萬

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

更多

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面