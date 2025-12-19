美軍攻擊疑似運毒船擊斃4人　9月以來近百人喪命

▲美國南方司令部（US Southern Command）。（圖／翻攝X／@Southcom）

記者葉國吏／綜合報導

美國軍方今天宣布，在太平洋的新一輪反毒行動中，成功擊斃4名疑似涉毒分子，這波行動自9月展開以來，已造成近百人喪命。這些軍事打擊不僅引發國際關注，也讓美國國內對行動的合法性和透明度產生爭議。

美國南方司令部（US Southern Command）在社交平台上透露，這次攻擊針對一艘被認定由恐怖組織操控、進行毒品走私的船隻，並強調「4名男性毒販在行動中喪生，無美軍受傷」。根據法新社統計，自9月以來，東太平洋及加勒比海地區的相關行動，已累計造成99人死亡。

雖然美國總統川普（Donald Trump）政府強調打擊毒梟的重要性，但至今尚未公佈這些船隻與毒品運輸的直接證據，因此引發外界對於軍事行動合法性的強烈討論，有意見甚至質疑這些行動是否可能涉嫌戰爭罪。

此外，在美國國會，參議院由共和黨主導，今天通過了一項國防政策法案，要求行政部門針對這類攻擊向國會提供更多資訊。如果戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未能提交9月首次攻擊的完整影像，甚至恐面臨預算縮減25%的處罰。