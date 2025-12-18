行政院通過國安法修正草案　法務部：補強漏洞擴大懲罰力道

▲法務部強化國安法制敵對勢力犯案分級處罰、軍公教加重。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

為因應境外敵對勢力滲透與統戰手法日益多元，行政院今（18日）通過《國家安全法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。法務部指出，此次修法重點在於補強現行法制漏洞，擴大懲罰範圍與力道，並透過層級化處罰與提前剝奪退休給與等機制，強化國家安全保護網。

法務部說明，現行國安法對於「單純參與組織」行為無法處罰，實務上形成漏洞，此次修法新增「參與組織罪」，只要參與危害國安或社會安定之組織，即可能構成犯罪，以補足打擊滲透行為的法制缺口。

此外，修正草案也調整「發展組織罪」的構成要件，將原本須證明「意圖危害國家安全或社會安定」，修正為「足以生危害於國家安全或社會安定」，改採形式適性犯設計，降低舉證困難，並使構成要件更為明確。

在刑責設計上，草案針對發展組織、刺探或洩漏公務秘密、經濟間諜等行為，依行為對象不同，分別設計層級化處罰。若是為「大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力」犯案，刑責將重於一般「外國」對象；同時，現役軍人或公務員犯國安法相關罪名者，也將面臨加重處罰。

▲國安法修正擴大刑責與懲戒力道。（圖／AI製）

修法亦首度明文規範「中間人責任」，參考《反滲透法》相關規定，將受外國勢力吸收、在地協力或轉介指示者納入處罰範圍，強化對滲透鏈條中關鍵角色的法律約束。

值得注意的是，草案新增「提前剝奪退休給與」機制。法務部指出，凡領有退休俸給者，涉及國安相關犯罪，只要任一審級判處有期徒刑以上，即可先行暫停發給退休給與五成，以發揮懲戒與遏阻效果，並保全後續執行；該規定也將擴及領取撫恤金或遺屬年金的遺族。

法務部強調，面對境外敵對勢力滲透手段不斷演進，國安法制必須與時俱進。本次修法在兼顧人權保障與執法需求下，補齊制度漏洞，完備刑責設計，未來也將持續配合立法院審議，期盼儘速完成修法程序，結合國安偵辦量能，依法嚴辦國安案件，維護民主憲政秩序與國人安全。