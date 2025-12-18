嚴堵中共滲透！行政院修陸海空軍刑法　降敵罪最重可關10年

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

考量中共近年對台統戰與滲透作為日益加劇，國防部擬具《陸海空軍刑法》修正案，現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠，將處3年以上10年以下有期徒刑，並增訂預備、陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範；此外，軍士官如在現役或停役期間犯《國安法》，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之。另外，退輔會也擬具《國軍退除役官兵輔導條例》第32條修正草案，擴大停止輔導權益之適用範圍。

國防部說明，配合行政院「國安統戰威脅17項因應策略具體作為」，以及因應《國家安全法》部分條文修正，推動《陸海空軍刑法》第24條與《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正案。

針對《陸海空軍刑法》第24條修正草案部分，明定現役軍人如以言語或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑，除提高不盡其應盡之責而降敵罪者，將處3年以上10年以下有期徒刑外，亦增訂預備與陰謀犯處罰規定，補強軍人違反效忠國家義務法律規範，藉此強化嚇阻效果，防杜敵對勢力滲透。

此外，近年來境外敵對勢力伺機刺探、竊取國家機密，危害國家安全並損及國家利益，基於國家安全政策與軍人忠誠義務，《陸海空軍軍官士官服役條例》第24條、第25條及第41條修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯「國家安全法」第13條第1項所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與；退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。

另外，退輔會指出，國家基於崇功報勳理念，於輔導條例中明定退除役官兵應享有之各項權益，退除役官兵對國家應負有更高之忠誠義務。現行輔導條例第32條規定，僅於退除役官兵行為已達「喪失或剝奪退伍給與」程度時，始同步喪失輔導條例相關權益；對於行為妨害國家安全、利益或尊嚴，依法僅「停止」全部或部分退伍給與者，現行未定有同步「停止」其退除役官兵權益之規定，有檢討修正之必要。

本次修正重點之一，增訂輔導條例第32條第1項第4款：對於退除役官兵具有服役條例或其他法律（例如兩岸條例）所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利之事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定之權益。

其次，增訂輔導條例第32條第3項：對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間（1年以上5年以下）之輔導條例規定之權益。

輔導會強調，本次修正草案兼顧輔導條例立法意旨、比例原則及國家安全考量，除完善制度設計外，亦具提醒與預防功能，期能共同守護退除役官兵相關權益。後續將持續積極向立法院各黨團及委員進行溝通說明，爭取各界支持法案順利推行。