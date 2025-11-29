　
社會 社會焦點 保障人權

變態移工性侵女友人！鎖房門搶走手機「不從就殺了妳」

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名越籍移工約與友人相約喝酒，竟趁隙性侵女性友人。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

一名越籍男子阿力（化名）在台中工作，2025年3月間與1男1女共2名友人相約喝酒，怎料他竟趁著男性友人離開房間的機會，強行將房門上鎖，出言威脅女友人小晴（化名）「不願就殺了妳」，強行性侵逞慾。台中地院一審判阿力3年6個月有期徒刑、二審駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿力2025年3月間與小晴、陳姓友人等人相約，前往陳男家中飲酒，一行人從晚間8點多一路喝到深夜。同一天深夜11點左右，陳姓友人有事離開房間，阿力眼見有機可乘，竟強行將房門上鎖，並且奪走小晴的手機，意圖性侵逞慾。

小晴遭到壓制，不斷奮力反抗，頸部、左側胸部、雙手及小腿也因此出現傷勢，怎料阿力竟開口威脅「如果妳不願意的話，妳知道我會殺妳，知道嗎」。小晴遭到言語脅迫，加上房內有危險刀具等物品，最終在毫無辦法的情況下落入狼爪。

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名越籍移工約與友人相約喝酒，竟趁隙性侵女性友人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小晴遭受侵犯後，身心受到嚴重傷害，且事後仍被強留在案發房間，只能趁著隔天清晨5點、阿力尚未起床時，透過手機傳訊向黎姓友人求救，請求幫忙報警，全案因此曝光。

對此，阿力則辯稱，確實有跟小晴發生性行為，但過程中小晴主動攜帶保險套，可見他有經過同意。小晴之所以會報案，是因為向他討錢不成，因而做出報復的行為。

不過，由於陳姓友人、收到求救訊息的黎姓友人指證歷歷，加上有醫院驗傷的證據佐證，台中地院法官最終不採信阿力的說法，依照強制性交罪判處3年6個月有期徒刑、執行完畢後驅逐出境。阿力不服判決提出上訴，高等法院台中分院法官審理後予以駁回，全案仍可上訴。

 
