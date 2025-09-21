網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

▲PLAVE的歌曲〈Way 4 Luv〉曾獲2024 MAMA大獎提名，今年更在首爾歌謠大賞獲得大獎。（翻攝自plave_official IG）

圖文／鏡週刊

南韓首度出現法院認定「侮辱虛擬偶像等同侮辱真實人物」的判決。5人組虛擬男團PLAVE去年遭網友在社群平台多次辱罵外貌，經紀公司提起損害賠償訴訟後，法院於18日判決網友須賠償5位成員共計50萬韓元（約新台幣1萬），成為虛擬偶像產業的重要法律先例。

據悉，該名網友去年7月透過社群平台發表多則帶有貶義與髒話的言論，嘲諷PLAVE成員的外貌，甚至表示「背後的人現實中可能很醜」「就是典型韓國男人的樣子」。對此，PLAVE經紀公司Vlast向法院提告，主張成員因精神痛苦而要求每人650萬韓元（約新台幣14萬）的賠償。在審判過程中，被告辯稱「PLAVE只是虛構角色，與現實人物不同，因此辱罵不構成侵權」，但法院未接受此一說法。

法官張裕珍指出：「在元宇宙時代，虛擬化身不僅僅是影像，而是用戶的自我表達與身份象徵。針對虛擬角色的侮辱，同樣會侵害背後真實操作者的名譽。」因此判決被告需賠償PLAVE 5位成員各10萬韓元（約新台幣2,168元）。法院也強調，賠償金額係基於言論的不當程度與事件情況衡量後的結果，並非全額支持原告請求。Vlast已就金額部分提出上訴，認為此案對「虛擬偶像誹謗」的法律認定具有指標性意義。

PLAVE於2023年出道，由真實表演者透過動作捕捉與配音展現歌舞與互動，並非AI生成角色。團體不僅創作音樂與編舞，近來更憑新曲〈Hide and Seek〉登上韓國音源平台Melon排行榜冠軍，其翻唱版同樣獲得好成績。目前PLAVE在YouTube擁有逾百萬粉絲，經常參與韓國主要音樂頒獎典禮。他們的歌曲〈Way 4 Luv〉曾獲2024 MAMA大獎提名，今年更在首爾歌謠大賞獲得大獎。

虛擬偶像在全球市場快速崛起，從初音未來到近年的「獵魔女團」，已展現出與真人偶像相當的經濟效益。PLAVE本案的判決，成為南韓首次明確承認「辱罵虛擬偶像即侵害真實操作者名譽」的案例，象徵元宇宙時代下，虛擬角色與現實人物的權益連結正逐步受到法律保障。



