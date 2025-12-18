最信任的大嫂竟是神鬼會計　「螞蟻搬象」13年掏空佶城1.9億

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署檢察官黃逸帆查出，佶城實業長年由65歲吳麗卿擔任會計兼出納，掌控公司帳務與付款流程，涉嫌自2002年5月起透過7家人頭公司製造不實交易，以「螞蟻搬象」手法，13年間侵占公司資金逾新台幣1.9億元。北檢今（18）日偵結，依業務侵占等罪嫌起訴8人，並認定吳女居於主導地位，建請法院判處12年以上有期徒刑。

佶城實業成立於1994年，屬典型家族企業，由曾燕鵬兄弟與其配偶等人共同出資設立，登記資本額2,000萬元，主要從事鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等成衣配件的買賣與進出口，並承接國內外廠商報價與投標業務。由於公司內部高度信任親屬成員，未建立完整財務監督與分層審核制度，長期將帳務與金流交由單一窗口處理。

起訴指出，吳麗卿（在押今移審）自1999年起負責公司財務工作，期間利用職務便利，與丈夫曾燕鵬及配合之記帳人員分工合作，陸續以親友掛名方式設立或實際控制7家名義公司，對外製作交易文件，對內則將相關款項列為正常營業支出，藉此將公司資金移轉至外部帳戶，實際並未對應相符商品或服務。相關行為主要集中於2002年5月至2014年10月間，侵占金額達1億9,376萬9,188元。

▲吳姓大嫂扮「神鬼會計」涉掏空1.9億，被帶到北檢時背著三宅一生包。（資料圖／記者劉昌松翻攝）



檢方進一步追出，吳麗卿為避免資金異常被察覺，另行處理帳冊資料與會計憑證，造成公司營業額虛增逾1億8,714萬元，並導致短漏繳營業稅935萬餘元；不法所得則透過提領現金、轉帳至他人帳戶或轉為外幣存款等方式分流，企圖切斷金流關聯。

本案起因於曾家兄弟間對公司經營方向產生歧見，雙方因而衍生多起民、刑事爭議。其間，家族成員在重新檢視公司帳目時察覺資金流向異常，遂向調查局提出檢舉，案件因此進入司法調查程序。

檢調蒐證後，於2025年9月4日由檢察官黃逸帆指揮調查局新北市調查處，搜索相關被告住居所及關聯處所共11處，並通知相關人員到案說明。檢方於9月5日凌晨完成複訊後，認定吳麗卿涉案情節重大，且有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，目前仍在押中。

另查，涉案人之一吳麗卿胞妹吳芯羽於偵查期間未到案，檢方已依法發布通緝。北檢表示，吳麗卿於本案中居於主導地位，犯行時間長、金額龐大，對公司財務造成重大損害，綜合犯罪情節後，已於起訴時建請法院合併量處12年以上有期徒刑，其餘被告則依各自參與程度請求法院依法論處。