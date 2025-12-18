　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最信任的大嫂竟是神鬼會計　「螞蟻搬象」13年掏空佶城1.9億

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署檢察官黃逸帆查出，佶城實業長年由65歲吳麗卿擔任會計兼出納，掌控公司帳務與付款流程，涉嫌自2002年5月起透過7家人頭公司製造不實交易，以「螞蟻搬象」手法，13年間侵占公司資金逾新台幣1.9億元。北檢今（18）日偵結，依業務侵占等罪嫌起訴8人，並認定吳女居於主導地位，建請法院判處12年以上有期徒刑。

佶城實業成立於1994年，屬典型家族企業，由曾燕鵬兄弟與其配偶等人共同出資設立，登記資本額2,000萬元，主要從事鬆緊帶、織帶、粘扣帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等成衣配件的買賣與進出口，並承接國內外廠商報價與投標業務。由於公司內部高度信任親屬成員，未建立完整財務監督與分層審核制度，長期將帳務與金流交由單一窗口處理。

起訴指出，吳麗卿（在押今移審）自1999年起負責公司財務工作，期間利用職務便利，與丈夫曾燕鵬及配合之記帳人員分工合作，陸續以親友掛名方式設立或實際控制7家名義公司，對外製作交易文件，對內則將相關款項列為正常營業支出，藉此將公司資金移轉至外部帳戶，實際並未對應相符商品或服務。相關行為主要集中於2002年5月至2014年10月間，侵占金額達1億9,376萬9,188元。

▲▼吳姓大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　凌晨遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲吳姓大嫂扮「神鬼會計」涉掏空1.9億，被帶到北檢時背著三宅一生包。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

檢方進一步追出，吳麗卿為避免資金異常被察覺，另行處理帳冊資料與會計憑證，造成公司營業額虛增逾1億8,714萬元，並導致短漏繳營業稅935萬餘元；不法所得則透過提領現金、轉帳至他人帳戶或轉為外幣存款等方式分流，企圖切斷金流關聯。

本案起因於曾家兄弟間對公司經營方向產生歧見，雙方因而衍生多起民、刑事爭議。其間，家族成員在重新檢視公司帳目時察覺資金流向異常，遂向調查局提出檢舉，案件因此進入司法調查程序。

檢調蒐證後，於2025年9月4日由檢察官黃逸帆指揮調查局新北市調查處，搜索相關被告住居所及關聯處所共11處，並通知相關人員到案說明。檢方於9月5日凌晨完成複訊後，認定吳麗卿涉案情節重大，且有串證及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，目前仍在押中。

另查，涉案人之一吳麗卿胞妹吳芯羽於偵查期間未到案，檢方已依法發布通緝。北檢表示，吳麗卿於本案中居於主導地位，犯行時間長、金額龐大，對公司財務造成重大損害，綜合犯罪情節後，已於起訴時建請法院合併量處12年以上有期徒刑，其餘被告則依各自參與程度請求法院依法論處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嚴堵中共滲透！行政院修陸海空軍刑法　降敵罪最重關10年
23歲女慘死！招魂擲筊罕見10次未果　葬儀業者：怨氣重
四千年一遇美女慘了！　遭舉報「嚴重經濟犯罪」
快訊／太子集團34輛「神獸級名車」要拍賣了
快訊／AIT收到「可疑包裹」！　防爆小組到場
快訊／味全龍正式官宣！　與4球員達成共識
大逆轉！黃明志4種毒「尿檢陰性」　律師：檢方恐撤回起訴
恐怖現場曝！77歲婦暴衝1人遭夾命危　下車喊頭暈
張韶涵造型翻車！　遭酸「仙女變阿姨」網崩潰
神鬼女會計「螞蟻搬象」　13年掏空佶城1.9億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

宜蘭社工「保證獲利」騙走千萬2同事上當　服務個案求助反被坑

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

宜蘭社工「保證獲利」騙走千萬2同事上當　服務個案求助反被坑

錢都「青江菜、白蘿蔔」也違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

翁曉玲逼問停砍年金案　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的？

太殘酷！兩局都讓日本小花拿個位數　安洗瑩直落二闖4強

羅智強譴責潘孟安迴避監督　馬時代立場翻出「藍綠府秘都不列席」

73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

貝茲「家庭因素」確定缺席WBC　笑稱：老婆會跟我離婚

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

【是真·三重猴】獼猴包尿布霸佔機車！飼主恐挨罰25萬

社會熱門新聞

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／高雄77歲駕駛逆向暴衝撞機車！1人無生命跡象

快訊／林口菜園驚傳砍人案！1男滿身血送醫

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面