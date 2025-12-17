彰化警力大升級！4798萬添161輛新車　首見市價140萬大型機車

▲彰化耗資4798萬添161輛警用新車及機車。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣的治安戰力今天（17日）獲得重磅提升！縣政府大手筆編列近4800萬元預算，一次性採購多達161輛全新的警用汽車與機車，並於縣警局隆重舉行授車典禮。縣長王惠美親自主持，將新車鑰匙交付給警察同仁，現場嶄新的車輛排列整齊，場面相當壯觀，展現縣府力挺警政、守護縣民安全的決心。

這次的採購規模創下彰化縣歷年來新高，總計投入4798萬元。新購入的車輛種類齊全，包括巡邏汽車、偵防車、各類警備車，以及大量的巡邏機車，共計161輛。其中最引人注目的，是兩輛市價高達140萬元BMW大型巡邏機車，未來將專門用於特種警衛等特殊勤務，大幅提升機動與應變能力。這批生力軍加入後，將能有效汰換老舊車輛，讓員警執勤更安全、更有效率。

▲2輛140萬機車。（圖／彰化縣政府提供）

授車典禮由縣長王惠美、議長謝典霖及多位議員共同校閱新車隊。王惠美縣長在致詞中特別強調，優良的裝備是維護治安的基礎。她指出，除了這次大手筆購車，縣府明年還將繼續編列2000萬元預算，添購巡邏車與中型巴士等，持續強化警察的機動打擊力。

王惠美也藉此機會感謝全體警察同仁的辛勞。她透露，彰化縣警局近期執法績效亮眼，不僅榮獲今年「國家警光獎」偵查犯罪類優等，在交通部的道路交通安全評比中，更拿下交通執法組「全國第二名」的佳績，肯定同仁們在治安與交通上的努力。

▲彰化耗資4798萬添161輛新的汽機車。（圖／彰化縣政府提供）

在地企業「祥嘉工業股份有限公司」捐贈了一輛價值120萬元的全新巡邏車。王惠美感謝企業的慷慨義舉，並期盼這份用心能發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多社會力量一起加入支持警察的行列，共同打造更安全的宜居城市。

除了車輛裝備升級，彰化縣警察的辦公環境也正在全面改善。警察局長陳明君表示，在縣府與議會的支持下，警政硬體建設正同步推進。包括已完工的埔鹽、福興分駐所，以及發包中的警察局綜合行政大樓等。更重要的是，縣府已規劃投入近10億元經費，陸續重建芳苑、溪湖、大村等共8處老舊廳舍，要讓警察同仁有更優質的工作環境，民眾也有更舒適的服務空間。