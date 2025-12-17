　
地方 地方焦點

嘉義長庚展現國際醫療實力　助新加坡企業家逆轉晚期癌症

▲嘉義長庚跨國展現精準醫療實力新加坡企業家抗癌七年成功　 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義長庚跨國展現精準醫療實力，幫助新加坡企業家抗癌七年成功。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚紀念醫院今日舉辦國際醫療成果記者會，分享具代表性的跨國精準醫療成功個案。病人是來自新加坡、長年於印尼經商的華人企業家魏先生，七年前確診晚期攝護腺癌，經嘉義長庚醫療團隊迅速診斷並量身規劃精準治療計畫，病情穩定控制至今，並於今年3月順利迎來90歲壽辰。

▲嘉義長庚跨國展現精準醫療實力新加坡企業家抗癌七年成功　 。（圖／記者翁伊森攝）

泌尿科林威宇醫師表示，魏先生過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善。2018年經友人推薦，特地千里迢迢歷經6小時飛行來台就醫，嘉義長庚團隊於短短三日內完成完整評估，確診為第四期攝護腺癌，隨即啟動以賀爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療 。儘管後續歷經COVID-19疫情挑戰，魏先生仍依循醫療團隊建議，在當地持續銜接治療，展現高度醫病信任。

▲嘉義長庚跨國展現精準醫療實力新加坡企業家抗癌七年成功　 。（圖／記者翁伊森攝）

今年12月17日，魏先生偕同近二十位家屬專程來台回訪嘉義長庚表達感謝。家屬表示，當年醫療團隊即時且專業的判斷與治療規劃，不僅穩定病情，也讓全家深刻感受到台灣醫療的專業與溫度，建立長達七年的跨國信任關係。

嘉義長庚楊仁宗院長指出，此治療案展現嘉義長庚在精準診斷、整合照護及國際醫療上的臨床實力。負責照護的泌尿科林威宇醫師，今年5月獲美國泌尿科醫學會（AUA）邀請，於國際舞台發表達文西手術臨床成果，嘉義長庚亦為受邀醫療機構中唯一來自亞洲的醫院，顯示本院於國際泌尿醫學領域的專業地位。也呼籲晚期攝護腺癌病人不要放棄治療，透過完整治療仍有好的預後。

▲嘉義長庚跨國展現精準醫療實力新加坡企業家抗癌七年成功　 。（圖／記者翁伊森攝）

楊仁宗院長近一步表示，未來將持續深化國際醫療服務量能，結合智慧醫療與精準診斷，不但為國人也為新南向國家及全球病友提供安全、可信賴的高品質醫療照護，落實「Taiwan Can Help」精神。

嘉義長庚展現國際醫療實力　助新加坡企業家逆轉晚期癌症

嘉義長庚精準醫療攝護腺癌跨國醫療抗癌成功

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

