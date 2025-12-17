高雄男迷途2天！走60公里到屏東　警憑塑膠袋「這3字」助他回家

▲里港警方助周男平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局日前接獲報案，指1名疑似罹患唐氏症的男子於砂石場地磅站迷路，無證件且無法正常溝通，員警循塑膠袋線索，推測他住高雄茄萣，並比對失蹤人口系統確認52歲周姓男子身份。警方提供餐點、聯絡社工後，並通知家屬，成功結束男子離家兩日、迷途近60公里的驚魂記，家屬感激警方細心協助。

里港警分局九如分駐所於12日清晨6點多接獲民眾報案，稱在九如鄉堤防砂石場地磅站發現一迷途男子，警員何泓駒、陳奕竹趕抵現場，發現該男患有唐氏症，無法與人正常溝通，身上也未帶證件，案件處理陷入膠著。

由於男子無法與人正常溝通，員警評估後先將老翁帶返勤務處所。期間，警員何泓駒自掏腰包提供餐點，協助男子補充體力，並通報縣府社會處社工到場協助，並聯繫相關單位查詢是否有相符的失蹤人口通報。所長邵軾傑亦率同警員何泓駒返回發現地點，搜尋是否有可供辨識身分的遺留物品；警員張育敬、鍾偉成、陳俊嘉則於所內逐筆比對失蹤人口資料，全力釐清男子身分。

最後警方於他攜帶之塑膠袋上發現「茄萣店」字樣，研判其可能居住於高雄市茄萣區一帶。經比對失蹤人口系統，成功確認其身分為52歲周男，惟家屬尚未通報失蹤。警方立即通知家屬，協助男子平安返家。家屬表示，周男於10日騎乘腳踏車外出後即未返家，對九如所員警的熱心協助深表感謝。

里港警分局分局長邱逸樵表示，九如分駐所員警分工合作、細心查找線索，成功協助唐氏症男子平安返家，表現殊值嘉許；同時提醒民眾，家中如有高齡者或身心障礙親屬，應配戴識別證件或留下聯絡方式，並多加留意行蹤，以利發生意外時能迅速聯繫、即時協助。