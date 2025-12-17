燒到白天變黑夜！高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅　最新空污監測曝

▲高雄塑膠廠大火狂燒20hrs終於撲滅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄知名塑膠工廠「禹青企業」昨（16）日因廠內加熱爐爆炸引燃油料，熊熊烈火竄出，整個廠房瞬間陷入火海，從昨日11時30分狂燒到今（17）日清晨6時16分，火勢終於撲滅。工廠燒了將近20小時，黑煙沖天一度讓白天變黑夜，所幸高雄市環保局經調閱周邊微型感測器數值，目前已趨近背景值。

▲高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」。（圖／記者吳世龍攝）

環保局16日11時29分透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查，經查是禹青公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

高雄市消防局指出，大寮區華東路工廠火警案，目前出動51車99人，16日18時10分火勢控制，17日06時16分火勢撲滅，持續殘火處理中，無人員受傷受困。

▲高雄塑膠廠大火狂燒20hrs撲滅，最新空污監測曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對火警造成空品不良，高雄市環保局表示，昨日大寮區火警事件，今日上午火勢撲滅殘火處理中，經調閱周邊微型感測器數值及環保局空污小組現場檢測懸浮微粒等各項數據，目前已趨近背景值，環保局持續全程監測空品，守護市民朋友健康。