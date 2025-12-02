　
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳山道「望郎歸」23歲男子失聯　無視「警示牌」4個月內發生第四起

▲深圳大鵬半島山區「望郎歸」一帶接連發生登山者失聯意外事件。（圖／翻攝上游新聞）

▲深圳大鵬半島山區「望郎歸」一帶接連發生登山者失聯意外事件。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳大鵬半島「望郎歸」山區再傳登山客失聯。昨（2）日有消息指，一名23歲男子獨自沿鹿雁科考線上山後失聯，地方應急部門立即展開搜救。據了解，這已是該區域4個月內第4起徒步者失聯事件，儘管官方設置警示牌、多次提醒勿入未開放路段，仍有人冒險前往。

▲深圳大鵬半島山區「望郎歸」一帶接連發生登山者失聯意外事件。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，12月1日，有消息稱深圳「望郎歸」又有一名獨自徒步者失聯，當地應急部門要求民間戶外愛好者協助搜尋一名23歲男性失蹤人員。

據悉，失聯者溫某於1日上午10時35分從鹿雁科考線起點獨自往大雁頂方向上山，之後便失去聯繫。深圳市大鵬新區南澳辦事處應急指揮中心證實，已接獲相關通報並安排搜救，但截至2日上午尚無最新結果。

公開資訊顯示，「望郎歸」位於七娘山主峰東南側，海拔約434公尺，因山頂巨石外形酷似眺望遠方的女子而得名。該地屬於深圳大鵬半島國家地質公園未開放區域，但因景色壯麗，仍吸引不少徒步者闖入。園區今（2025）年已在多個路口豎立醒目警示牌，並陳列8月以來的三起失聯遇難案例，提醒遊客勿涉險。

▲深圳大鵬半島山區「望郎歸」一帶接連發生登山者失聯意外事件。（圖／翻攝上游新聞）

今（2025）年8月至10月，該區連續發生三起失聯死亡事件，包括27歲男子蔡某、58歲男子魏某與 32歲男子鐘某軍，均在七娘山或「望郎歸」一帶遇難。深圳市大鵬新區山地戶外運動協會相關負責人強調，該區山路野、岔路多，部分路段陡峭難行，近期天氣悶熱，中暑風險高，一旦走錯路就可能發生意外。

11/30 全台詐欺最新數據

高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

