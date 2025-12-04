校園上演「猩球崛起」！獼猴軍團闖淵明國中　排隊飛越電網畫面曝

記者游瓊華、閔文昱／雲林報導

雲林縣林內鄉淵明國中鄰近龍過脈山區，長年飽受台灣獼猴群侵擾，即便校方多次採用漆彈槍、沖天炮、每日驅猴人員等手段，也難抵猴群逐年壯大。今年初校方補助設置約150公尺長的電網防線，以為能徹底阻絕「猴害」，未料猴群竟從死角突破，今（4）日清晨再度大舉闖入校園，上演宛如「猩球崛起」的真實版場景。

▲猴王率隊突破防線，40隻獼猴入侵淵明國中。（圖／校方提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

校長丁清峯拍下畫面，約30至40隻猴子清晨6時許出現在校舍屋頂，如部隊般整齊排隊觀望，接著在猴王指揮下接力「飛簷走壁」，跨越電網跳向10公尺外的竹林，無一隻觸電或失手。甚至有一隻幼猴不敢跳，猴王還特地折返揹走，讓師生直呼「根本特技秀」。校方推測，猴群疑因連日低溫未覓食，今天天氣回暖，加上校內大王椰子果實吸引，才讓猴群全數回到校園覓食。

淵明國中與鄰近林中國小多年來皆深受「猴害」影響，甚至曾發生學生早餐遭猴搶食的情況，校方還特地開設「猴課」教授孩子如何面對猴群。丁清峯坦言，獼猴極聰明又會記仇，校園守衛因長期防猴練出彈弓神準本領，卻也成為猴子攻擊的對象，讓校方「防不勝防」。雖然猴群今日未破壞校園，但學生仍難掩害怕，師長也緊急要求緊閉門窗，避免遭近距離接觸。

今日的大規模集體跳電網畫面曝光後，引起網友瘋傳，直稱「猴子比人還守秩序」、「猩球崛起翻版太狂」。對於後續措施，丁清峯無奈表示「實在沒步了」，將先修剪校園與山區交界的樹木，拉大距離避免再被跳入，並持續強化學生「不餵食、不接觸、不干擾」的安全教育。

雲林縣農業處長魏勝德表示，已請公所驅猴人員前往處理，若有必要將進行捕捉並移放至更遠山區，打散群體以降低校園干擾。他強調，會持續協助學校找出更有效的阻隔方式，盼讓師生能安心上課。