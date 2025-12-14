串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

▲「南投濁水沃土」文化軸線啟動，串聯六大「百大文化基地」推出四大主題遊程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局主辦「114年度南投縣入選文化部第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫」，首度整合全縣六處入選文化部「第一屆百大文化基地」的場域，並公布四大主題文化深度體驗路徑，透過基地串聯與觀光連結，希望以文化力量推動南投前進。

入選文化部第一屆百大文化基地的南投六大文化基地，包括日月老茶廠，傳承百年的紅茶文化與創新製程；水里蛇窯陶藝文化園區，見證台灣陶藝發展史的重要現場；廣興紙寮，保存植物纖維與手抄紙工藝的深厚底蘊；紙教堂新故鄉見學園區，象徵人文、生態與震後文化重建的精神；毓繡美術館，以專業藝術策展串起地方文化活力的當代地標；南投戲院，承載百年光影記憶與在地文化敘事的老戲院。

本次活動啟動記者會於12日舉行，縣府文化局宣布以「南投濁水沃土—沿溪而下的文化旅程」為主題、濁水溪為軸，串聯上述六大「文化珍珠」：除於文化局一樓大廳推出為期一個月的主題特展，展覽期間的假日也推出共計12場文化體驗活動，包含手作工坊、講座與互動遊戲，以多元方式引導民眾探索各基地的專業特色。

記者會也公開四大主題文化路徑，預計將辦理8梯次的深度小旅行，內容兼具教育性、觀光性與文化深度，分別為（1）火與泥的記憶：南投陶藝職人的生活日常。（2）光影記憶：探索南投百年戲院與藝術生活。（3）紙與茶的交會：結合手作體驗與職人對話的一日旅。（4）山林與紙的靈光：融合文化與自然的生態共學旅程。

副縣長王瑞德表示，今年活動將孕育無數產業與生活記憶的文化珍珠串聯成線，跨域整合茶業、陶藝、手抄紙、藝術策展、生態與表演文化，透過館所的合作，讓文化不再只是分散的亮點，而是一條完整的旅程與生活經驗，也特別感謝六個文化基地與執行團隊的跨領域合作與資源共享，讓這次的整合計畫得以順利推動。