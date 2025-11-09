　
生活

宜蘭「百大文化基地」亮點曝光　李遠逛120年市場：眼淚掉下來

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲「來宜蘭迺菜市場」創辦人被稱為「少年阿公」，從懷念草仔粿開始想延續「阿公時代記憶」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／宜蘭報導

談到近年超夯的「台灣感性」，逛傳統菜市場絕對是代表之一！位在宜蘭火車站附近的「南北館市場」有120年歷史，是旅人想認識在地生活最直接的方式。文化部長李遠走訪宜蘭5個「百大文化集地」，在市場吃古早味美食直說「眼淚快掉下來」，還分享豬肉解禁後，首日吃豬的感觸。

文化部今年徵選「2025 第一屆百大文化基地」，在上千件申請中選出110處據點，並製作「文化地圖」，可說是以「台灣文化」視角打造的新旅遊攻略。宜蘭一共5處獲選，李遠也親自推薦一日遊路線。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲宜蘭百大文化基地之一「來宜蘭迺菜市場」有許多必吃美食。（圖／記者林育綾攝）

● 延續阿公年代美食文化

其中「來宜蘭迺菜市場」以宜蘭南北館市場為核心，創辦人方子維被稱為「少年阿公」，原因是他經常穿著台灣阿公都有的衣服，內心又住著老靈魂，讓很多人說「看到你就想到我阿公」。這11年來他透過市場走讀、導覽、職人體驗、鄉土料理教室等方式，延續阿公時代的農村生活記憶。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維（右1）被稱為「少年阿公」。（圖／記者林育綾攝）

透過他的帶路，從百年傳承的老攤「南興街草仔粿」開始，方子維說，小時候阿公牽著他到菜市場，吃了那口草仔粿，當他長大從國外繞了一圈回到家鄉，發現很多年輕人不再走進傳統市場，可是他依然記得阿公牽著他逛市場的美好記憶。

他認為，年輕人並不是不喜歡，而是不瞭解，因此他以「來宜蘭迺菜市場」的品牌，加上「市場學校」的概念，把當年「阿公想把美味食物留給孫子的心情」延續下去，推廣傳統市場的台灣文化，甚至因此在2024年獲得義大利「世界農業旅遊獎」的肯定。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲「南北館市場」四處藏高手。（圖／記者林育綾攝）

●「手工春捲皮」職人也來拜師

「南北館市場」臥虎藏龍，像是「公平號」販售的手工春捲皮，供應給宜蘭在地花生捲冰淇淋、潤餅等多達30幾種美食。王老闆從13歲起就跟父親學習，15歲繼承家業，至今已經超過一甲子，一年365天只休一天。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲「公平號」販售手工春捲皮。（圖／記者林育綾攝）

他手工製作的餅皮，無論是觸感、口感、口味都令人驚艷，直接吃也有淡淡的迷人香氣，甚至有不少國內外職人、日本師傅、知名餐廳廚師慕名而來求學。因此「公平號」後來還有一面簽名牆，讓來訪的職人、名人在此留下簽名。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「公平號」邀請文化部長李遠簽名。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

方子維說，一開始跟王老闆接觸時，牆面一個簽名都沒有，老闆看到他也總是說「我很忙，別來找我」。但經過11年下來，如今老闆還反過來請求，能否將這幾年「公平號」接受媒體或名人訪問的畫面、報導，燒成光碟給他，他也希望保存並珍藏這些傳承的文化記憶，並以自己的專業自豪。

● 百年市場臥虎藏龍

「閔羣南館刀店」是市場裡的刀子博物館，展示各國刀子，已傳承至第四代，號稱「這裡找不到的刀，宜蘭就沒有賣」。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「閔羣南館刀店」是市場裡的刀子博物館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

「廣達香餅舖」販售雙胞胎等傳統點心，夫妻和孩子一起合作，可說是市場裡「兩性平權、兩代分工」的代表。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲「廣達香餅舖」販售雙胞胎等傳統點心。（圖／記者林育綾攝）

「上清飲品」則是宜蘭第一間將「紅茶加豆漿」的飲料店，老闆吳明浩當時因為女兒愛喝珍珠奶茶，為了孩子的健康，特別嚴選了5種有機茶葉，製成「紅茶豆漿」。

吳明浩說明，自己的茶都是「複方」，像紅茶不是純紅茶，還有青草茶等茶葉，此外飲料「絕對不加冰塊」，他自豪說「因為我是賣飲料，不是賣冰」。

▼「上清飲品」是宜蘭第一間將「紅茶加豆漿」的飲料店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

市場裡的「賴建峰有餘行」製作魚類加工食品，年輕的二代攤主賴冠寧從前學服裝設計，後來為了想陪伴家人，決心接手傳承，特別的是他一身健壯肌肉，加上朝氣的形象，讓不少買菜的婆婆媽媽也喜歡跑來看他。

▼「賴建峰有餘行」年輕的二代攤主賴冠寧。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

而3年前才開設的「市場內壓磚&奶酥創始店」，則是店主翁國彰為了女兒的午餐三明治不再餡料散落，特別製作，後來在市場飄起的咖啡香及文青的店面設計，也為百年的市場帶來一股不同的「氣味」。

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「市場內壓磚&奶酥創始店」是市場第一家飄咖啡香的店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「來宜蘭迺菜市場」。（圖／記者林育綾攝）

● 豬肉解禁首賣

李遠8日走訪宜蘭「百大文化基地」當天，也正好是非洲豬瘟解禁後，宜蘭市場首日開始販售豬肉的日子，他也特別繞到豬肉攤，看著攤主熟練的分切豬肉，並關心停止販售到開售的情形，攤主說「大家還是習慣要吃新鮮的溫體豬肉」，藉此鼓勵大眾可以安心且多多享用新鮮、好吃的台灣豬肉。

▲▼宜蘭百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲李遠在市場解禁豬肉時吃控肉、香腸等。（圖／記者林育綾攝）

李遠中午更到平常預約爆滿的「阿芳鹹粥」，品嚐宜蘭傳統的平安粥搭配香腸、控肉、膽肝等料理。他分享，自己小時候住在萬華，香腸攤是童年的記憶，也是最喜歡的豬肉製品，但年紀越大越喜歡吃「很肥」的控肉，這次的非洲豬瘟在15天內控制疫情，「很高興能在解禁的第一個周末，就吃到最喜歡的豬肉料理」。

▲▼宜蘭百大文化基地，二結王公廟「千人泥塑」。（圖／記者林育綾攝）

▲二結王公廟「千人泥塑」。（圖／記者林育綾攝）

● 二結王公廟「千人泥塑」

百大文化基地的「大二結社區」，8日正好是「千人泥塑王公大神像」活動，李遠與宜蘭縣代理縣長林茂盛、上千名地方信眾，齊聚在二結王公廟。該廟1997年曾以「千人移廟行動」聞名，如今延續社區團結精神，號召居民共同打造新神像。李遠與學進國小學童及民眾一同搓揉泥團、貼上神像泥胎，象徵信仰傳承與社區再生，也重現當年千人合力保存舊廟的感人場景。

▼民眾搓揉泥團，貼上神像泥胎，重現當年千人合力保存舊廟的感人場景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地，二結王公廟「千人泥塑」。（圖／記者林育綾攝）

● 宜蘭文化基地一日遊

宜蘭其他入選的百大文化基地，還包括「利澤國際偶戲藝術村」、「白米木屐村」與「小鎮職人－藝驛頭城」。其中「利澤國際偶戲藝術村」由老穀倉整建活化，是全台首座以當代偶戲為核心的藝術園區，與「無獨有偶工作室」劇團合作，推動節慶品牌、藝術教育與國際交流，至今已接待超過30國藝術家。 

▲▼宜蘭百大文化基地「利澤國際偶戲藝術村」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「利澤國際偶戲藝術村」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地「利澤國際偶戲藝術村」。（圖／記者林育綾攝）

「白米木屐村」位於蘇澳，以早年木屐產業為文化根基，發展出展示與體驗並行的工藝觀光，讓傳統產業轉化為社區凝聚的文化象徵。

而頭城返鄉青年彭仁鴻創立的「小鎮職人－藝驛頭城」，則將老宅「金魚厝邊」改造，用企業體營運模式協助在地企業，並長期舉辦「頭城老街文化藝術季」，串聯職人與在地產業，成為頭城推動地方創生的重要據點。

▲▼宜蘭百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

▲▼宜蘭百大文化基地。（圖／記者林育綾攝）

總結一日走訪，李遠表示，最令他感動的是在宜蘭各地看到許多年輕人返鄉深耕，用文化記憶連結地方，從信仰、工藝到藝術推廣，都展現出強韌的文化生命力，「我們沒有後悔選擇了他們」。

宜蘭「百大文化基地」亮點曝光　李遠逛120年市場：眼淚掉下來

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

