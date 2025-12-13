無號誌路口未停讓！萬丹女騎士遭小貨車撞死　警交通大執法

▲萬丹鄉寶田路段車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉寶田路段11日發生自小貨車與機車碰撞事故，75歲黃姓女騎士傷重不治。警方指出，雙方行經無號誌且設有「停」字標誌路口時，疑未依規定停車再確認即通行，導致猛烈碰撞。為防止憾事重演，屏東警分局15日起啟動交通大執法，強力取締無號誌路口未停讓、未戴安全帽及酒後駕車等違規行為。

屏東警分局於12月11日10時47分接獲萬丹鄉後村村寶田路165巷35弄與寶田路153巷口發生交通事故，派員處理，得知24歲林姓男子駕駛自小貨車沿寶田路153巷東往西行駛，於寶田路165巷35弄路口與75歲黃姓女機車騎士，由南向北至該巷口時發生碰撞倒地受傷，送醫不治，林男現場酒測值0。相關肇事責任還待進一步釐清。

為降低類似事故再次發生，屏東警分局將於12月15日起啟動「交通大執法專案」，重點取締項目如下：

1、無號誌路口未依規定停讓：本次交通事故主要肇因即為雙方行經「無號誌、設有停字」路口時未依規定停車再行，此類路口視線易受建物、農作或車輛遮蔽，是交通事故的高風險點，駕駛人應「停下來、左右看、再通行」，此為避免交岔碰撞最重要的防護程序。

2、未戴安全帽：安全帽是機車族最基本、也是最有效的防護裝備。事故資料顯示，頭部外傷是造成死亡與重傷的主要原因之一，未戴安全帽時，頭部受創風險顯著上升。

3、酒後駕車：酒駕仍是重大事故主因之一，警方針對酒後開車、騎車行為加強取締，並重點查處深夜娛樂場所周邊、易飲酒聚集處所及主要聯外道路。

屏東警分局強調，執法並非目的，保障每位用路人的安全才是根本目標。未來將持續針對事故熱點加強巡查、工程與教育等多面向改善作為，與地方單位共同提升整體道路交通安全。