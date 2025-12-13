海上國安出包3／只能事後追究無法提前防範　台灣海纜防護斷層

▲執法單位是否具備事前介入的制度工具。（圖／AI製）

半年內數起海底電纜受損案件接連進入司法程序，先是外籍貨輪拖斷台澎海纜，接著新北三芝外海的國內通訊海纜又遭拖網漁船勾斷。案件動機不同、船型不同，卻同樣造成通訊一度中斷。當「斷訊」不再只是單一事故，而是在短時間內重複發生，除了單一司法案件的偵查審理，更應對制度面進行深入深度檢討。

長期以來，海底電纜多被視為工程設施或電信營運的一環，但實際承載的早已不只是民眾上網與通話需求。跨區資料傳輸、金融交易系統、政府機關與關鍵產業通訊，都高度依賴穩定的海纜路由。一旦發生中斷，即便能啟用備援機制，仍可能出現連線品質下降、流量壓力上升等狀況，其影響並非只停留在單一地區，而是整體通訊系統的負荷測試。

對多數民眾而言，斷訊往往只是「一時不便」；但對通訊系統本身來說，真正的風險，往往不是第一次事故，而是在事故接連發生時才逐步顯現。

回顧近期多起破纜案件，值得注意的未必是是否存在惡意，而是風險的「可重複性」。這些事件顯示，現行海纜防護高度仰賴人為操作與即時配合，包括船舶是否開啟警示功能、是否即時掌握警戒區位置，以及執法單位是否具備足夠的事前介入工具，只要其中一個環節失效，事故便可能在短時間內發生，留給補救的空間相當有限。

然而，海底電纜的風險來源並非平均分布，相較於地震、海嘯等天然因素，近年電纜受損事件多集中在人為活動頻繁的近岸與淺水海域，拖網作業、錨泊行為，甚至抽砂活動，成為最常見的外力干擾來源。

這也意味著，海纜面臨的最大風險，並非難以預測的天災，而是長期存在、可預期、卻容易被低估的人為因素，一旦防護高度仰賴自律與即時配合，任何一個環節出現落差，事故便可能再次發生。

在現行運作模式下，相關單位多半能在事故發生後，透過航跡比對與系統資料迅速鎖定可能涉案船舶，顯示事後追查能力並不薄弱；但在事故發生前，若船舶僅呈現「異常但未觸法」的狀態，能夠提前介入的手段仍相對有限。這樣的制度設計，在單一事件中或許仍可被視為可接受風險，但當事故頻率提高，制度的承受力便開始面臨考驗。

值得關注的是，海纜若在短時間內多次受損，即使每一次都能修復或啟用備援，系統所承受的壓力仍會逐步累積。這些變化未必立即反映在使用者端，卻可能在某個時間點，同時影響多條路由、多項服務，甚至跨區連動，對整體通訊穩定性形成考驗。

也正因如此，從國安層級來看，真正關心的從來不只是單一案件如何定罪，而是現行體系是否已將「連續失效」納入準備範圍。國安風險不一定來自敵意行為，有時更來自制度漏洞與偶發事故的累積，而這類風險，往往不會提前示警。

半年內多起破纜事件，已讓海纜安全從工程與營運議題，走上司法與公共討論舞台。接下來要回答的，或許不只是「誰該負責」，而是當海纜已被視為國安等級的關鍵基礎設施，台灣是否真的已準備好，在下一次、甚至連續發生的衝擊下，依然維持通訊的穩定與韌性。