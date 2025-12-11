海派私房菜遭砸內幕曝！新竹黑幫操盤...5煞「雲嘉衝台北」動手

▲北市東區海派私房菜餐廳遭砸，大安警方火速逮捕5名涉案黑幫成員到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市忠孝東路四段知名餐廳「海派私房菜」10日凌晨遭5名黑衣人砸店，敦化南路派出清晨4時許接獲報案趕抵現場，發現店家門整片落地玻璃遭砸破，外牆並被潑灑黑色油漆，大安警方成立專案小組報請台北地檢署雲股檢察官指揮偵辦，順利在當天下午找到在場指揮小弟砸店潑漆的黃姓大哥及同車控場的潘女（26歲）經查黃男是新竹地區黑幫成員，全案朝該店某位股東在外的投資糾紛釀生黑幫報復方向偵辦。

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警對本案相當重視，黃男（32歲、組織犯罪等多項前科）和26歲潘女經檢察官核發拘票後逮捕歸案，當晚22時警方再拘提動手砸店的謝男（18歲）馮男（23歲）莊男（21歲）到案，3人落網表示，他們總共5人為了挺黃男，接獲砸店命令後，遠從雲嘉地區開車北上於10日凌晨犯案，但其中有人坦承黃男發給他們數千元走路工。

經警方調查，發現該餐廳有股東在外投資其他公司，疑因此引發黑幫不滿，才會委託有黑幫背景的黃男客製化砸店示威行動，但黃男落網後辯稱砸餐廳是他自己想砸才會請5名小弟到場，設置斷點、獨力承擔刑責態度明顯，警方偵訊後將依毀損、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署複訊。

