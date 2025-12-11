　
社會 社會焦點 保障人權

海派私房菜遭砸內幕曝！新竹黑幫操盤...5煞「雲嘉衝台北」動手

▲北市東區海派私房菜餐廳遭砸，大安警方火速逮捕5名涉案黑幫成員到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市東區海派私房菜餐廳遭砸，大安警方火速逮捕5名涉案黑幫成員到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市忠孝東路四段知名餐廳「海派私房菜」10日凌晨遭5名黑衣人砸店，敦化南路派出清晨4時許接獲報案趕抵現場，發現店家門整片落地玻璃遭砸破，外牆並被潑灑黑色油漆，大安警方成立專案小組報請台北地檢署雲股檢察官指揮偵辦，順利在當天下午找到在場指揮小弟砸店潑漆的黃姓大哥及同車控場的潘女（26歲）經查黃男是新竹地區黑幫成員，全案朝該店某位股東在外的投資糾紛釀生黑幫報復方向偵辦。

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大安區知名私房菜餐廳10日凌晨遭歹徒持球棒潑黑漆砸店。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警對本案相當重視，黃男（32歲、組織犯罪等多項前科）和26歲潘女經檢察官核發拘票後逮捕歸案，當晚22時警方再拘提動手砸店的謝男（18歲）馮男（23歲）莊男（21歲）到案，3人落網表示，他們總共5人為了挺黃男，接獲砸店命令後，遠從雲嘉地區開車北上於10日凌晨犯案，但其中有人坦承黃男發給他們數千元走路工。

經警方調查，發現該餐廳有股東在外投資其他公司，疑因此引發黑幫不滿，才會委託有黑幫背景的黃男客製化砸店示威行動，但黃男落網後辯稱砸餐廳是他自己想砸才會請5名小弟到場，設置斷點、獨力承擔刑責態度明顯，警方偵訊後將依毀損、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署複訊。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

買完菜機車不見了！84歲嬤急報案　東港警超神巷子裡找回

演唱會「清票騙錢」關鍵字曝光　刑事局邀「百變女郎」揭穿詐術

急停禮讓行人遭機車追撞　駕駛挨罰肇逃！結局逆轉免罰

快訊／獨居男多天沒出門！里長尋人聞臭味　破門驚見他已死亡

爭法庭直播！被告最後陳述不入鏡...柯文哲嗆：怎麼只做半套

300萬真鈔誘捕詐團竟當警面被劫　風飛沙副會長幕後操盤真相曝

苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

轎車追撞「側翻滑壘」再擊落2騎士　奇景「立筊」不倒畫面曝

計程車違停被攔！6案通緝犯衝下車狂奔　跳針問：我違規什麼

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

陳晨威Julia火速登記結婚　Juicy也戴頭紗來搶婚了XD

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

檳榔攤命案兇手起底　不爽女友種草莓他砍人

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

35歲男免教召沒出國被抓到　判刑2個月

北市海派私房菜遭潑漆砸門！黑衣人1分鐘快閃

北市海派私房菜遭潑漆砸門！黑衣人1分鐘快閃

北市大安區仁愛路知名的「海派私房菜」餐廳10日凌晨4時驚傳砸店事件。多名黑衣男子騎車、步行抵達店外後，當街亮出球棒對店家玻璃窗猛烈敲砸，還朝門面潑灑黑色油漆，犯案過程僅1分鐘即火速離去，轄區大安警方表示將朝黑幫蓄意砸店方向偵辦，並釐清業者在外有無糾紛。

北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

北市東區男子持螺絲起子傷人　遭送辦+強制送醫

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

女老師遭假投資詐2500萬！押房子+向親友借千萬

機車追撞噴火光！騎士「滑壘」迅速起身

機車追撞噴火光！騎士「滑壘」迅速起身

師大商圈白晝竊案　慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬

師大商圈白晝竊案　慣竊闖印度餐廳搜括5.8萬

大安警分局敦化南路派出所海派私房菜砸店

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

