軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

在戰車內狹小空間練出肌肉記憶　澎防部鎮疆操演展現官兵默契

軍聞社／記者李恬恬專訪

陸軍澎湖防衛指揮部今日實施「鎮疆操演」，官兵操作M60A3戰車、155、105榴彈砲與120迫擊砲等建制武器，依作戰進程完成射擊訓練，面對天候、地形等多重挑戰，官兵以專業與默契克服每一項考驗。 　

「指揮官的核心任務，就是掌握節奏，讓部隊在任何情況下維持效率。」戰車營第三連連長陳祺宏上尉在此次操演中，負責戰車指揮、任務協調及戰力整合，面對暗夜環境下視線受阻、節奏緊迫的挑戰，他強調，有賴平時特別強化官兵夜間操作、裝步協同與射擊流程，使各車組行進速度、射擊角度與通聯等，在多重困難條件下，仍然穩定發揮。

「我們平時各司其職、必要時更會相互支援，在每一次任務的經驗中累積默契，將彼此的熟悉轉化成信任。」戰車營第一連廖宇祥中士自信的說。他過去曾多次以裝填手身分參與鎮疆操演，不過此次擔任射手的他，從彈藥裝填、射擊指示傳遞，到駕駛與射手之間的節奏配合等，使他對各項操作流程得以更加熟稔，能在協同訓練中獲得更多收穫，讓任務執行更加精準順暢。 　

首次參與鎮疆操演的戰車營第二連柯翊中上兵則說，在戰車內狹小而且光線微弱的空間中，藉由平時反覆操作形成的肌肉記憶，並利用戰車底板、車體扶手等結構穩定自身重心，才能在戰車行進間順利完成戰車砲及同軸機槍的彈藥裝填。他表示，平時幹部總以鼓勵的方式，耐心指導每個操作細節，使他感受到同袍間的信任與互助，也逐漸建立起自信，在訓練中專注完成每一個步驟，展現守護家園的決心與團隊精神。

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

