　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名民眾小清（化名）透過交友軟體結識一名以「交往為前提」接近的網友，兩人聊開之後，對方便開始分享投資方式，聲稱15天就能賺到40萬元，他誤信話術，最後一共被騙了220萬元。小清公開被騙過程並坦言，當下雖然感到奇怪，但想到已經投入的資金，才會選擇再度依照指示匯款。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲小清誤信詐團話術，以為真的可以15天賺到40萬元，結局不僅沒賺到錢，還損失220萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前公布一起案例，民眾小清在交友軟體認識一名網友，對方以「交往為前提」接近，聊天過程也都表現得很貼心，讓小清逐漸放下戒心，雙方互加LINE好友之後也一直保持聯繫。

然而，兩人聊了一段時間之後，網友突然開始分享一種叫「BK三分彩」的投資方式，還聲稱認識專業的投資老師，願意帶小清一起賺錢，15天就能賺到40萬元。

在網友和老師的話術誘導之下，小清竟真的依照指示將錢透過網路轉帳到指定帳戶，過沒多久，他們又說如果要提領大筆獲利，需要再用虛擬貨幣轉帳才能完成手續。

小清當下雖然感到奇怪，但想到先前投入的資金，只好硬著頭皮照做，直到完全提不了款、對方也失去聯繫，這才驚覺受騙，最後一共損失220萬元。

警方提醒，小清遇到的是假交友（徵婚詐財）詐騙，詐團通常會利用5步驟誘導受害者，包含建立信任、編造困境、要求匯款、反覆索取、切斷聯繫，民眾透過網路交友，若談及金錢一定要小心，如果有詐騙疑慮，可以撥打165反詐騙專線尋求協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌
早餐太清淡傷身！　醫示警「4危害」：恐長結石、血糖飆
秦嵐、魏大勛爆分手！尖叫之夜零互動…「男人不重要」發言掀議論
張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈
瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

盯上老公寓！43歲男跨區踩點多日　破鎖闖頂加偷爆3C用品

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

遭誹謗外遇「瑜珈女神」　國民黨大老之孫怒還原真相

「跟警對到眼」秒衝餐廳喝一杯　騎士拒酒測挨罰27萬

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

屏東80歲阿北騎單車跌倒受傷　內埔警消聯手救護

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

民生輝溫體牛肉鍋每月虧50萬　11月底轉型改賣麻辣鍋

《哪吒2》全球票房第一「金球獎0入圍」　陸網怒批：太委屈了！

日本青森外海7.6地震　我國觀光署：暫無旅行團受影響

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

曾放話「輸台灣就改練投手」　辰己涼介宣告FA行情暴跌

垃圾車突冒煙起火！清潔隊員見燒焦塑膠袋　打開發現破百支打火機

台積電漲5元重回1500　台股漲86點逼近28400

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬：肇事男一句道歉都沒

女兒向父要錢被拒　狂打1377通電話

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

「瑜珈女神」被騙來台　血淚史曝光

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

更多熱門

相關新聞

清寒男大生遭詐光積蓄走絕路　彰檢主動偵辦

清寒男大生遭詐光積蓄走絕路　彰檢主動偵辦

彰化一名20歲劉姓男大生，疑因誤入詐騙陷阱損失慘重，最終選擇輕生。彰化地檢署證實，他因貸款廣告遭詐騙，檢察官在相驗後，已主動分案指揮警方深入調查，要全力釐清其輕生動機與詐騙案的關聯，並將詐欺集團成員追查到案，展現對詐欺犯罪零容忍的決心。

台中「借錢哥」又騙錢　兩度落網

台中「借錢哥」又騙錢　兩度落網

收到「經理的信」他急轉帳　卻遭詐1700萬

收到「經理的信」他急轉帳　卻遭詐1700萬

馬防部上士涉洗錢　收60名現役軍人帳號給詐團羈押禁見獲准

馬防部上士涉洗錢　收60名現役軍人帳號給詐團羈押禁見獲准

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

青森7.5強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面