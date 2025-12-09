「15天賺40萬」結局倒賠220萬　苦主曝1原因覺得奇怪仍照做

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名民眾小清（化名）透過交友軟體結識一名以「交往為前提」接近的網友，兩人聊開之後，對方便開始分享投資方式，聲稱15天就能賺到40萬元，他誤信話術，最後一共被騙了220萬元。小清公開被騙過程並坦言，當下雖然感到奇怪，但想到已經投入的資金，才會選擇再度依照指示匯款。

▲小清誤信詐團話術，以為真的可以15天賺到40萬元，結局不僅沒賺到錢，還損失220萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前公布一起案例，民眾小清在交友軟體認識一名網友，對方以「交往為前提」接近，聊天過程也都表現得很貼心，讓小清逐漸放下戒心，雙方互加LINE好友之後也一直保持聯繫。

然而，兩人聊了一段時間之後，網友突然開始分享一種叫「BK三分彩」的投資方式，還聲稱認識專業的投資老師，願意帶小清一起賺錢，15天就能賺到40萬元。

在網友和老師的話術誘導之下，小清竟真的依照指示將錢透過網路轉帳到指定帳戶，過沒多久，他們又說如果要提領大筆獲利，需要再用虛擬貨幣轉帳才能完成手續。

小清當下雖然感到奇怪，但想到先前投入的資金，只好硬著頭皮照做，直到完全提不了款、對方也失去聯繫，這才驚覺受騙，最後一共損失220萬元。

警方提醒，小清遇到的是假交友（徵婚詐財）詐騙，詐團通常會利用5步驟誘導受害者，包含建立信任、編造困境、要求匯款、反覆索取、切斷聯繫，民眾透過網路交友，若談及金錢一定要小心，如果有詐騙疑慮，可以撥打165反詐騙專線尋求協助。