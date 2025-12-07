桃警「雷霆除暴」搗破彩虹菸分裝場　查獲各類刑案110件101人

▲中壢、楊梅分局聯手破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警局中壢分局執行「雷霆除暴」與楊梅分局百警聯手出擊，破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪男等3嫌。並查獲原料、製毒器具及彩虹菸成品2百餘包估計市值500萬元，成功瓦解該處毒品彩虹菸製造及分裝據點，全案警詢後依毒品危害防制條例依法偵辦。

中壢警分局與楊梅警分局聯手於3日19時許，成功破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回洪男等3嫌。並查獲彩虹菸成品2百餘包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具，倘若全部製成成品市值達500萬元，嚴重危害社會，成功瓦解該處毒品彩虹菸製造及分裝據點。

▲▼中壢警結合友軍，對22處特種營業場所執行臨檢，查獲各類刑案110件101人。（圖／中壢警分局提供）

6日晚間中壢分局結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊等桃警堅強陣容，共動員103名警力，執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，前往轄內 KTV、酒店、撞球場、旅館等22處特種營業場所執行臨檢，並在6條主要對外聯絡道路設置臨檢點，另以22組巡邏網高密度警力進行封鎖式執法。此外，中壢警分局本週共計查獲各類刑案110件101人，其中包含詐欺案件29件29人、毒品案件22件21人及通緝犯35件28人，展現警方持續打擊犯罪的決心。