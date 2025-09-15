中壢警掃蕩外籍人士非法活動　女陪侍露腿光腳躲雜物間畫面曝

▲ 中壢警方臨檢有女陪侍的KTV小吃店，外籍女子光腳躲在雜物間仍遭查獲。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府中壢警分局為淨化社會治安、打擊外籍人士非法活動，持續執行雷霆除暴專案勤務，並聯合友軍在3處有女陪侍KTV小吃店，查獲24名20至30多歲穿短裙、非法打工的外籍女子，全部移請桃園專勤隊辦理，5名雇主違反《就業服務法》將函請勞動局裁罰。

▲▼警方查獲穿著清涼裝的泰籍女子22人及越籍女子2人非法打工。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局今年以來已經查獲外籍詐欺車手27名，其中馬來西亞籍10名、越南籍9名、泰國籍5名、香港籍3名，顯示外籍人士來台涉入詐欺犯罪情況大幅提升。

有鑑於此，中壢警方本週聯合移民署桃園專勤隊、警察局外事科、刑事警察大隊等，針對外籍人士非法活動執行全面打擊，10日晚針對轄內外籍人士常聚集之特種營業場所同步實施臨檢，不僅現場進行反毒、反詐宣導，更在中壢區3處有女陪侍的KTV小吃店內，查獲穿著清涼、露出大腿的泰籍女子22人(5名逾期居留)及越籍女子2人(均逾期居留)非法打工，違反《入出國及移民法》，全部移請桃園專勤隊辦理，5名雇主違反《就業服務法》將函請勞動局裁罰。

14日晚間再集結警力33名，於中壢火車站週邊及中平商圈執行「外來人口治安顧慮場所臨檢查察專案勤務」。採取區域封鎖實施路檢盤查，並針對移工消費的夜店、舞廳、咖啡廳等場所進行臨檢掃蕩，再查獲印尼籍失聯移工及越南籍逾期居留各1女，警詢後均移請桃園專勤隊辦理收容遣返事宜，展現警方全力遏止外來人口非法活動的決心。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續針對外來人口涉入之詐欺、非法打工、陪侍等不法行為加強查緝，絕不容忍影響治安的行為。呼籲外來人士應遵守我國法令，切勿以身試法，警方必將依法從嚴究辦。