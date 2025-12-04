　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE錢包「快把錢轉出來」　只到12月31日前！他曝超簡單作法

▲▼LINE Pay於旅展攤位畫面。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲「LINE Pay Money」於昨（3日）正式上線。（圖／記者陳瑩欣攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE Pay與iPASS MONEY將在年底結束合作，而用戶最關心的就是錢包餘額該怎麼辦？一名網友分享，如果不想另外下載「一卡通iPASS MONEY」APP處理款項，可以在12月31日之前，把錢轉到其他帳戶就好，等未來想使用「LINE Pay Money」時，再進行帳戶連結儲值即可。

一名網友在Threads熱心提醒，如果有使用LINE Pay付款、收款或繳費的人，記得在年底前要把「LINE錢包裡的錢」轉出來，因為LINE Pay與iPASS MONEY將在2026年正式分家，在此之前，LINE Pay裡的「儲值、提領、好友轉帳」等錢包功能，是由一卡通的 iPASS MONEY提供技術與帳務系統。

如今LINE Pay已取得電子支付執照，已在昨天推出「LINE Pay Money」，也就是說，未來所有錢包功能會移到LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並「不會自動轉到LINE Pay Money」，而是會留在iPASS MONEY。

如果大家之後不想另外下載「一卡通iPASS MONEY」APP來處理款項，原PO建議即日起至12月31日前，把LINE Pay錢包裡面的錢轉回自己銀行帳戶，之後想使用LINE Pay Money的話，再透過連結帳戶儲值即可。

底下網友熱議，「一堆人講得好像不提領，錢就會不見一樣」、「本來就兩家公司合作，現在只是各自分開運作而已」、「錢轉到其他帳戶會有手續費問題嗎」。

對此，原PO熱心回應，提領至以下銀行帳戶免手續費，聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。

iPASS一卡通官網指出，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額

iPASS一卡通官網強調，只要登入iPASS MONEY APP即可繼續正常使用您的帳戶餘額，可繼續用於消費、生活繳費、乘車碼或轉帳等各項功能，透過iPASS MONEY APP提領至您的銀行帳戶，無需重新註冊。

LINE錢包「快把錢轉出來」　只到12月31日前！他曝超簡單作法

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

LINE Pay旗下的新電子支付服務「LINE Pay Money」3日下午3點正式登場，將取代原本的「一卡通iPASS MONEY」，全面升級使用者的轉帳、繳費及支付功能。有網友分享，參加LINE Pay Money的活動，他爽賺300塊「謝謝各家銀行」，引發話題。

