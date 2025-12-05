網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

▲網路詐騙媒介臉書排行第一，其次是Threads。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件，造成民眾財產損失2.4億元，因此即日起對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。不過，根據數發部統計資料，網路社群平台涉詐通報數，臉書（Facebook）在詐騙媒介比例仍是第一。

根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4日晚間11點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78638則，其中確認是詐騙訊息為28595則，占36.36%，確認是高風險訊息為11952則（15.20%），確認非詐騙訊息為19,122（24.32%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詐騙樣態分別是「產品服務」最高有34227件，其他如愛情交友有3702件、身分冒充13617件、金融投資7157件、工作求職969件、錢騾車手101件、意外之財4629件、慈善捐款96件、威脅勒索301件、其他詐騙12775件。

至於詐騙媒介的比例，從多至少分別是Facebook有52128件、Threads有10378件、Instagram有7342件、Meta 廣告聯播網有5432件、Meta Msg有4633件、Line有977件、Google有290件、Tiktok有285件。

▼網路詐騙通報查詢網曝光近30天的網路詐騙統計。（圖／翻攝自網路詐騙通報查詢網，點圖可放大）