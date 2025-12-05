　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲網路詐騙媒介臉書排行第一，其次是Threads。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，加上2年內涉詐騙1706件，造成民眾財產損失2.4億元，因此即日起對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年。不過，根據數發部統計資料，網路社群平台涉詐通報數，臉書（Facebook）在詐騙媒介比例仍是第一。

根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4日晚間11點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78638則，其中確認是詐騙訊息為28595則，占36.36%，確認是高風險訊息為11952則（15.20%），確認非詐騙訊息為19,122（24.32%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詐騙樣態分別是「產品服務」最高有34227件，其他如愛情交友有3702件、身分冒充13617件、金融投資7157件、工作求職969件、錢騾車手101件、意外之財4629件、慈善捐款96件、威脅勒索301件、其他詐騙12775件。

至於詐騙媒介的比例，從多至少分別是Facebook有52128件、Threads有10378件、Instagram有7342件、Meta 廣告聯播網有5432件、Meta Msg有4633件、Line有977件、Google有290件、Tiktok有285件。

▼網路詐騙通報查詢網曝光近30天的網路詐騙統計。（圖／翻攝自網路詐騙通報查詢網，點圖可放大）

▲▼網路詐騙愛用平台 臉書30天破5萬則通報 Threads排第二。（圖／網路詐騙通報查詢網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

鯛魚排「驗出禁藥」證實是烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

校園上演「猩球崛起」！獼猴軍團闖淵明國中　排隊飛越電網畫面曝

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

乘客控國光客運「拒載關門夾腳」　業者力挺駕駛：曾被罵王八蛋

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

女子高樓爬牆直擊

台積電羅唯仁傳帶槍投奔英特爾　競業條款失靈陷國安危機？　揭「人才戰白熱化」殘酷真相

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

鯛魚排「驗出禁藥」證實是烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

校園上演「猩球崛起」！獼猴軍團闖淵明國中　排隊飛越電網畫面曝

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

乘客控國光客運「拒載關門夾腳」　業者力挺駕駛：曾被罵王八蛋

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

《寶可夢》卡牌「化石盔」飆漲　玩家囤1748張遭網酸：牟取暴利

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

網路詐騙「最多通報平台」臉書30天破5萬件　Threads排行第二

馬防部中士為6萬淪共諜！竟因「抖內女直播主欠債」　遭求刑12年

粉絲神還原「寶可夢圖鑑」！卡牌、玩偶秒辨識哪隻寶可夢網驚呆

鹹粥嬤愛孫回來了？10詐欺犯刑滿歸台　小三通驚現「無證遣返客」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

生活熱門新聞

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

年輕人愛上1手機配件　網笑：10年前流行過

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

封鎖小紅書　粉專：臉書要不要也封

病人罹患罕病快破產　蘇一峰：1針1億公平嗎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

2026馬年！　5生肖要小心

鯛魚禁藥案鬧烏龍　養殖戶氣炸要高雄負責

明再探12℃　下波變天時間曝

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」！網：本斥但大

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

女墜落大樓摔進4樓陽台！住戶驚見陳屍嚇傻

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

最難搞大男人星座 Top 3

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面