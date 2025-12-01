　
教宗良十四世重申　「巴勒斯坦建國」是以巴衝突唯一解

▲▼教宗良十四世（Pope Leo XIV）離開土耳其，飛往黎巴嫩。（圖／路透）

▲ 良十四世離開土耳其，飛往黎巴嫩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

教宗良十四世（Pope Leo XIV）11月27日展開海外訪問行程，30日從土耳其飛往黎巴嫩途中，首次在機上舉行記者會，針對以巴衝突明確表態。他強調，巴勒斯坦建國是解決數十年紛爭的唯一解方，重申梵蒂岡立場。

《路透》報導，良十四世8分鐘的簡短記者會中用義大利語表示，「我們都知道以色列目前仍不接受這個解決方案，但我們認為這是唯一的解方。」他也補充，「我們也是以色列的朋友，正尋求成為雙方間的調解人，協助他們達成對所有人都公平的解決方案。」

以色列總理納坦雅胡始終反對巴勒斯坦建國，但其最大盟友美國已表態支持巴勒斯坦獨立。良十四世在外交辭令上向來謹慎，但今年稍早加強批評以色列在加薩的軍事行動。

良十四世透露，他此行與土耳其總統艾爾段討論以巴衝突和俄烏戰爭，認為土耳其在協助結束這兩場戰爭上扮演重要角色。為期4天的訪問行程中，他警告全球血腥衝突數量異常，人類未來面臨風險，並譴責以宗教名義進行的暴力行為。

他也讚揚土耳其為宗教多元典範，「不同宗教的人能夠和平共處，我認為這是我們在全世界都希望看到的範例。」他將在黎巴嫩停留至2日，隨後返回羅馬。

真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）28日發表電視談話，強烈譴責以色列上周在貝魯特南郊刺殺其最高軍事指揮官塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）的行動，並宣稱有權利進行報復，具體時機將由真主黨自行決定。

