藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

▲民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統昨日接見「2025年北美各地台灣會館回國訪問團」時表示，九二共識、一中原則、台灣方案就是「一國兩制」。國民黨今（3日）批評，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就是中華民國」各表版本，反而要去唱和習近平講「一中是中華人民共和國，且會變成一國兩制」，請問誰才是中共同路人？對此，民進黨回應，這段發言可以看出來，九二共識有習近平版本跟國民黨版本，兩個不同版本的東西能叫共識嗎？代表國民黨的九二共識從頭到尾都是謊話。

賴清德2日提到，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨發言人牛煦庭反駁，九二共識基本上就是合於中華民國憲法，他接著說，他不解賴清德總統為何不採用國民黨「九二共識、一中各表」的版本，反而去唱和中國國家主席習近平的說法，稱「一中」就是「中華民國」。

對此，民進黨發言人吳崢回應，從牛煦庭的發言可以看出來，國民黨所謂九二共識完全是個謊言，牛煦庭自己說所謂的九二共識有習近平版本跟國民黨版本，兩個說法根本沒有共識、版本不同的東西怎麼能叫共識呢？所以國民黨的九二共識從頭到尾都是一個騙局、一個謊話。