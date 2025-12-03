　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

▲▼民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統昨日接見「2025年北美各地台灣會館回國訪問團」時表示，九二共識、一中原則、台灣方案就是「一國兩制」。國民黨今（3日）批評，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就是中華民國」各表版本，反而要去唱和習近平講「一中是中華人民共和國，且會變成一國兩制」，請問誰才是中共同路人？對此，民進黨回應，這段發言可以看出來，九二共識有習近平版本跟國民黨版本，兩個不同版本的東西能叫共識嗎？代表國民黨的九二共識從頭到尾都是謊話。

賴清德2日提到，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨發言人牛煦庭反駁，九二共識基本上就是合於中華民國憲法，他接著說，他不解賴清德總統為何不採用國民黨「九二共識、一中各表」的版本，反而去唱和中國國家主席習近平的說法，稱「一中」就是「中華民國」。

對此，民進黨發言人吳崢回應，從牛煦庭的發言可以看出來，國民黨所謂九二共識完全是個謊言，牛煦庭自己說所謂的九二共識有習近平版本跟國民黨版本，兩個說法根本沒有共識、版本不同的東西怎麼能叫共識呢？所以國民黨的九二共識從頭到尾都是一個騙局、一個謊話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！保羅突遭解約
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身
獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方緊急
涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明
快訊／二度參戰！民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長
不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

退黨傳將回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相：花錢建立拼裝車

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

快訊／二度參戰！　民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長

徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：先不提最後期限

賴清德指九二共識就是一國兩制　國民黨嗆：為何唱和習近平？

兌現黨魁選舉政見！鄭麗文籌辦行動中常會　強化中央與地方連結

賴清德稱中國經濟成長率作假帳　侯漢廷酸：可得諾貝爾經濟學獎

不是王育敏？傳嘉義縣長有「奇兵」能翻盤　國民黨證實：接觸中

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

退黨傳將回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相：花錢建立拼裝車

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

快訊／二度參戰！　民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長

徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：先不提最後期限

賴清德指九二共識就是一國兩制　國民黨嗆：為何唱和習近平？

兌現黨魁選舉政見！鄭麗文籌辦行動中常會　強化中央與地方連結

賴清德稱中國經濟成長率作假帳　侯漢廷酸：可得諾貝爾經濟學獎

不是王育敏？傳嘉義縣長有「奇兵」能翻盤　國民黨證實：接觸中

建商釀棄地轉戰新藍海　台中危老案破千件居六都成長之冠

快艇震撼操作！把40歲控球之神保羅「送回家」　球團證實解約

1000元以下交換禮物推薦！小巧包裝護唇潤手超可愛

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

徵檢察官助理「月新5萬起」　北檢招考26名打詐夥伴

【吃薑母鴨都不揪】見媽要去吃好料哈士奇盧小小不讓她出門！

政治熱門新聞

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

「新竹王淨」參戰　前正妹主播出任陳見賢發言人

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

更多熱門

相關新聞

退黨傳將回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

退黨傳將回藍營　李有宜發聲：沒政黨接洽、不需做莫須有政治操作

前民眾黨發言人李有宜退黨風波延燒，對於外傳回歸國民黨，李也未把話說死。民眾黨社會發展部主任張清俊更分析，李有宜有藍白兩陣營的色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，「這一波示範動作，非常精妙」。對此，李有宜今（3日）表示，現在只想專心學業，目前並沒有任何政黨與我接洽，不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向，待自己學業告一段落，期望再為大家服務，後會有期。

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相

賴清德1.25兆國防預算遭擋　凌濤提3疑點破真相

快訊／二度參戰！　民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長

快訊／二度參戰！　民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長

賴清德談九二共識　國民黨：唱和習近平？

賴清德談九二共識　國民黨：唱和習近平？

鄭麗文籌辦行動中常會　強化中央與地方連結

鄭麗文籌辦行動中常會　強化中央與地方連結

關鍵字：

九二共識一國兩制賴清德國民黨民進黨吳崢台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面