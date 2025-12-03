汶川地震被救女孩嫁給愛情　17年後與救援她的軍人重逢相戀

記者任以芳／綜合報導

2008年的汶川大地震，廣元市青川的一片廢墟裡，10歲女孩劉喜美被救援戰士梁智斌從瓦礫中抱出，兩人再無交集。17年後，因為一次餐廳吃飯偶遇，命運再度將兩人牽引，誰沒想到17年前一場救援，當時10歲被救女孩與22歲救援軍人可以再次重逢，走上婚姻殿堂。

陸媒報導，17年前，四川汶川發生8.0級地震。在廣元市青川縣的一片廢墟中，救援戰士梁智斌從廢墟里被抱出10歲的劉喜美，眯著被光線刺痛的眼睛，劉喜美永遠記住那雙沾滿泥土卻格外溫暖的手，之後從四川分別後，兩人在12年後的長沙街頭偶遇了。

當事人劉喜美回憶，重逢發生在12年後的長沙街頭。當時，她正與父母吃飯，母親忽然盯著隔壁桌的男子看了半天，提醒她，「那人怎麼那麼像當年救你的梁戰士？」

劉喜美鼓起勇氣打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」梁智斌則坦言，當時完全沒有認出她，一開始只是把她當成需要照顧的小妹妹，並未想到會有感情上的聯繫，更別說走上相伴一生的道路。

▲ 汶川地震被救起的女孩，17年後和救她的軍人結婚 。（圖／翻攝 紅網）

兩人相差12歲，一開始相處存在代溝，劉喜美的主動與熱情逐漸打開梁智斌的心扉。她會分享生活瑣事、聊傳統文化，讓他慢慢感受到溫暖。

最終，劉喜美先告白，梁智斌也坦言，從最初的心理疙瘩到後來的真心相愛，這段情感從感恩升華為愛情。梁智斌表示，「當年救人是職責，現在愛她是真心，這是兩回事。」

劉喜美也，「如果只是報恩，我們走不到一起。我們是因為愛，才想共度餘生。」兩人雖然年齡差距較大，但在理解與包容中逐步磨合，共同書寫屬於他們的奇緣故事。

