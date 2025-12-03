深耕社區、培養小志工　南投口腔癌防治獲評「防治力績優」第3名

▲南投縣口腔癌防治獲評「防治力績優」第3名。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年12月3日為「123世界檳榔防制日」，依據研究顯示，嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是未嚼者的28倍，同時嚼檳榔、吸菸及喝酒者，罹患口腔癌的機率更是一般人的123倍；南投縣衛生局長期致力於菸酒檳榔危害防制工作，經台灣檳癌防制聯盟2025年縣市口腔癌防治力調查評選，獲為（成年男性比率）高嚼檳組「防治力績優」第3名。

縣府衛生局長陳南松強調，檳榔子本身就是致癌物、嚼食不含任何添加物的檳榔子也會致癌；該局持續深入各鄉鎮社區及部落，前往各鄉鎮販售菸品、酒、檳榔等店家，進行輔導及宣導「不販賣菸品予未滿20歲之人，以及不販售檳榔或酒予未滿18歲青少年」觀念，同時也會針對新工商登記店家，函知注意事項，避免觸法，並提醒大人不要讓小朋友幫忙購買。

此外，信義鄉部落今年也辦理菸酒檳榔危害防制小小志工訓練，從小建立菸酒檳榔危害觀念、提升小朋友健康素質，間接藉由小孩影響力，鼓勵大人戒除菸酒檳榔等不健康行為，也要定期口腔黏膜檢查；如全姓婦人原本每天嚼10顆檳榔、吸15根菸、飲用3杯米酒，因肺部出現異常，於小孩勸導鼓勵下而戒檳榔，也不喝酒，並定期口腔篩檢。

衛生局表示，早期發現癌症才能早期治療，定期接受口腔黏膜檢查更是重要，今年口腔癌篩檢人數達1萬3372人，篩檢異常人數1045人；凡30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾、以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔(含已戒)原住民，每2年可免費做一次口腔黏膜檢查，醫療院所名單可至縣府衛生局網站-業務專區-健康促進-癌症篩檢及防治查詢。