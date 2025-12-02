只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

▲口腔癌患在手術之後無法張口，連吃飯微笑都成奢望，但靠著中山附醫技術，讓患者重獲新生。（圖／中山附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

對64歲的張先生來說，戰勝口腔癌後，連吃飯、微笑都成了遙不可及的奢求。因右上顎癌接受廣泛切除與重建手術後，他的張口寬度僅剩2公分，不僅無法正常咀嚼，也因放療後遺症不適合植牙，因傳統製作假牙需張口至少3.5公分，然而，台中中山附醫的數位口內掃描新技術，讓他重新找回了久違的笑容。

中山醫學大學附設醫院表示，數位口內掃描技術有別於傳統印模，數位口掃僅用一支筆狀的光學鏡頭，即時擷取3D影像。即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度口腔模型，進而打造客製化假牙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中山附醫文心院區副院長潘裕華指出，截至10月底，醫療團隊已協助近20位有類似困境的病患成功重建口腔功能。（圖／中山附醫提供）



中山附醫文心院區副院長潘裕華指出，張先生就是首批受惠者之一，當醫療團隊為張先生戴上新假牙時，張先生對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但眼中閃爍著光亮，不僅讓他重拾尊嚴，也證明了科技帶來的溫暖。

潘裕華表示，此技術免除了患者重複取模的痛苦與感染風險，更大幅縮短製作時間。截至10月底，醫療團隊已協助近20位有類似困境的病患成功重建口腔功能。這不僅是實踐「以病人為中心」的智慧醫療，更是「讓精準醫療真正走進病人口中」的重大突破，未來將造福更多因各種原因張口受限的患者。