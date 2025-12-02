　
只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

▲▼僅能張口2公分！口腔癌患「吃飯微笑」成奢望　醫曝1技術神救援。（圖／中山附醫提供）

▲口腔癌患在手術之後無法張口，連吃飯微笑都成奢望，但靠著中山附醫技術，讓患者重獲新生。（圖／中山附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

對64歲的張先生來說，戰勝口腔癌後，連吃飯、微笑都成了遙不可及的奢求。因右上顎癌接受廣泛切除與重建手術後，他的張口寬度僅剩2公分，不僅無法正常咀嚼，也因放療後遺症不適合植牙，因傳統製作假牙需張口至少3.5公分，然而，台中中山附醫的數位口內掃描新技術，讓他重新找回了久違的笑容。

中山醫學大學附設醫院表示，數位口內掃描技術有別於傳統印模，數位口掃僅用一支筆狀的光學鏡頭，即時擷取3D影像。即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度口腔模型，進而打造客製化假牙。

▲▼僅能張口2公分！口腔癌患「吃飯微笑」成奢望　醫曝1技術神救援。（圖／中山附醫提供）

▲中山附醫文心院區副院長潘裕華指出，截至10月底，醫療團隊已協助近20位有類似困境的病患成功重建口腔功能。（圖／中山附醫提供）

中山附醫文心院區副院長潘裕華指出，張先生就是首批受惠者之一，當醫療團隊為張先生戴上新假牙時，張先生對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但眼中閃爍著光亮，不僅讓他重拾尊嚴，也證明了科技帶來的溫暖。

潘裕華表示，此技術免除了患者重複取模的痛苦與感染風險，更大幅縮短製作時間。截至10月底，醫療團隊已協助近20位有類似困境的病患成功重建口腔功能。這不僅是實踐「以病人為中心」的智慧醫療，更是「讓精準醫療真正走進病人口中」的重大突破，未來將造福更多因各種原因張口受限的患者。

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊加碼抽旅遊金

獲頒「諾貝爾替代獎」正命獎！唐鳳：榮耀獻給台灣

不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光　Cheap：有可能得諾貝爾獎

宏福苑大火！香港人批八炯「造謠只派1輛消防車」　本人回應網更怒

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」改口：變可愛了

一票日本人狂喊「台灣很危險」　他曬圖示警！全場洗版笑翻

只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

高國豪3兄弟互毆片流出　妻嘆「陷害要多久？」：當天不是聚會

台鐵「汐科車站」遭批全台最爛！通勤族轟：雨天候車如地獄

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

據疾管署統計，截至2024年底，全台累計超過3.6萬名HIV感染者，年輕族群感染人數上升，也讓醫界憂心。中華民國台灣懷愛協會理事長李原地透露，曾經聽過一個案例，有一群男子組團到門診求篩檢，細問才知道，他們組成打炮團到東南亞尋歡，當中一人發現篩檢陽性，嚇得趕緊來檢查，事後發現有一人也中鏢。

他罹口腔癌侵蝕下顎骨　重建植牙1天完成「不影響容貌」

他罹口腔癌侵蝕下顎骨　重建植牙1天完成「不影響容貌」

二手菸傷毛小孩　貓咪舔毛口腔癌飆4倍

二手菸傷毛小孩　貓咪舔毛口腔癌飆4倍

免費「五癌篩檢」對象擴大　4個月增加36萬人次受檢

免費「五癌篩檢」對象擴大　4個月增加36萬人次受檢

別再叫人趁熱吃　醫示警「高溫食物」致癌風險

別再叫人趁熱吃　醫示警「高溫食物」致癌風險

