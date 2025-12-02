獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

記者張君豪／新竹報導

台北地檢署檢察官指揮刑事局及全台各地警力1日針對「聖石金業公司」推出的投資型黃金契約，涉嫌違法吸金詐騙民眾案，展開全台大搜索，總計搜索超過聖石金業全台50多處門市、約談公司負責人邱嬿妤與該公司處長蔡子緒等人到案，並查扣該公司名下現金、存款等疑似涉案款項；其中新竹市警局在7月曾獲聖石金業捐贈警用偵防車一輛，對此新竹市警局晚間緊急聲明回應，該車受贈前報請新竹市政府同意，強調公務車捐贈過程合法。

據了解，當時聖石金業負責人邱嬿妤出席在7月16日出席公開捐贈偵防車儀式，該公司斥資約200萬元捐贈新竹市警局Toyota Granvia豪華商務車，市價約在185萬到200萬元之譜，但新竹市警局強調，受捐贈偵防車過程符合「新竹市政府及所屬機關學校接受捐贈財產作業要點」規定，早在4月25日報請新竹市政府核備，過程並無不法。

對此警政署強調：將據此案例，持續要求各警察機關接受捐贈，需符合「公益勸募條例」等相關法律規定，謹慎接受捐贈、了解捐贈背景，妥善運用社會資源，以促進社會公益。

