　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業連輸）

▲聖石金業負責人邱嬿妤擅以捐輸偵防車、贊助公益活動營造企業正面形象。（圖／翻攝聖石金業臉書粉專）

記者張君豪／新竹報導

台北地檢署檢察官指揮刑事局及全台各地警力1日針對「聖石金業公司」推出的投資型黃金契約，涉嫌違法吸金詐騙民眾案，展開全台大搜索，總計搜索超過聖石金業全台50多處門市、約談公司負責人邱嬿妤與該公司處長蔡子緒等人到案，並查扣該公司名下現金、存款等疑似涉案款項；其中新竹市警局在7月曾獲聖石金業捐贈警用偵防車一輛，對此新竹市警局晚間緊急聲明回應，該車受贈前報請新竹市政府同意，強調公務車捐贈過程合法。

據了解，當時聖石金業負責人邱嬿妤出席在7月16日出席公開捐贈偵防車儀式，該公司斥資約200萬元捐贈新竹市警局Toyota Granvia豪華商務車，市價約在185萬到200萬元之譜，但新竹市警局強調，受捐贈偵防車過程符合「新竹市政府及所屬機關學校接受捐贈財產作業要點」規定，早在4月25日報請新竹市政府核備，過程並無不法。

對此警政署強調：將據此案例，持續要求各警察機關接受捐贈，需符合「公益勸募條例」等相關法律規定，謹慎接受捐贈、了解捐贈背景，妥善運用社會資源，以促進社會公益。

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！
賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人
快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見
快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐
波音737客機離奇失蹤13年...找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見

呂國昭叛亂罪已槍決　家屬求再審「還清白」

高雄男倒車「保齡球式」撞倒6機車！1女頭部受傷送醫

快訊／高雄88歲婦走失家屬嚇壞報案！「遺體在排水溝內」被尋獲

獨／32元電鍋讓清潔員被告、推動修法　他替這城市辛苦了36年

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

獨／聖石涉詐曾捐竹市警局200萬偵防車　警：報市府核備過程合法

快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見

呂國昭叛亂罪已槍決　家屬求再審「還清白」

高雄男倒車「保齡球式」撞倒6機車！1女頭部受傷送醫

快訊／高雄88歲婦走失家屬嚇壞報案！「遺體在排水溝內」被尋獲

獨／32元電鍋讓清潔員被告、推動修法　他替這城市辛苦了36年

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

教召納入無人機訓練　賴清德：以實力達到真和平

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

32元電鍋案法官極限減刑　律師：空前絕後

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

即／PAZZO廖承豪打運將　叫手下醫院堵人再打一次

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

更多熱門

相關新聞

獨／狂蹭總統、高官！聖石金業吸血煉金術曝

獨／狂蹭總統、高官！聖石金業吸血煉金術曝

知情者透露，聖石金業成立後擅常透過媒體公關行銷，先後被各媒媒體報導，並透過參加各地公益活動，包含雪霸國家公園管理處的花鉤吻鮭復育認養，桃園市政府、議會舉辦的年度捐助公益感恩會、捐贈新竹市警局偵防車、甚至獲邀出席總統賴清德到場觀影的生態電影記者會。

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

獨／聖石金業涉吸金詐騙數千人　女董座等30人被捕

板橋警阻詐烏龍　業者遭誤認詐騙擬提告

板橋警阻詐烏龍　業者遭誤認詐騙擬提告

地震、颱風後國寶魚僅少千尾！數量歷史次高

地震、颱風後國寶魚僅少千尾！數量歷史次高

關鍵字：

聖石金業

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面