社會 社會焦點 保障人權

少女猜拳輸到脫光！慘遭2少年輪流侵犯　家長出面：頂多賠1萬

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女和朋友喝酒玩遊戲，慘遭2男友人趁機侵犯。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名少女和廖、楊姓少年熟識，前年凌晨她到友人住處和廖姓少年玩猜拳脫衣，少女輸到全身脫光後，慘遭廖、楊聯手壓制在床上輪番性侵。事後少女父親知情，將兩人告上法院，2少年除了需接受感化教育外，民事上，2少年的監護人也需各連帶賠償50萬元。可上訴。

判決指出，少女萱萱(化名)在前年3月27日凌晨時，受廖姓少年邀約，前往某友人家喝酒，兩人玩起猜拳遊戲，約好輸的人需喝酒或脫一件衣服。隨後楊姓少年也受邀前來，到場見萱萱已輸到全身脫光，僅用棉被包覆身體躺在床上，竟和廖聯手輪流壓制、性侵萱萱。事後萱萱的父親得知女兒受害，帶著她到警局報案，經少年法院審理，2名少年需進感化教育處接受感化教育。

萱萱的父親另對2少年和其家長各求償1百萬。不過庭審時，廖姓少年的家長辯稱，當晚萱萱自動參與脫衣遊戲，並不是他的孩子脫的，雖然他的小孩也有不對，但萱萱也有過失，他頂多只願意拿出1萬和解。楊姓少年的家長也自稱已盡到監督責任，頂多只能負擔1萬元賠償金。

不過法官認為，2名少年對萱萱的身心造成嚴重損害，而少年們的家長並沒有舉證已盡到監督義務，也應負賠償責任，判廖、楊的家長需各連帶賠償50萬，萱萱及其父親共獲賠100萬。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

