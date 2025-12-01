結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

▲男子才結婚不到2年，便與護理師發展出婚外情。（圖／AI生成）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名男子阿宇（化名）2023年間與妻子結婚，怎料婚後不到2年，他便在外面發展婚外情，與女子小詩（化名）發展成情侶關係，還互傳半裸照片、拍下裸身躺床的照片，氣得妻子將2人告上法院。嘉義地院簡易庭判2人須賠20萬元，地院法官駁回2人的上訴，不得上訴。

根據判決書內容，阿宇2023年間與妻子結婚，怎料婚後不到2年的時間，就與在醫院擔任護理師的小詩發展出婚外情，2人不但互稱寶貝，還會一同出遊，發送「愛你」、「想你」等甜蜜文字，更是多次提及「榨乾」、「榨乾吃掉」等字眼。

此外，小詩還曾發送半裸的照片給阿宇，阿宇的手機裡還留有接吻、裸身躺在床上依偎等照片，讓阿宇的妻子身心大受打擊，決定將2人告上法院，求償50萬元。

對此，阿宇則辯稱，是跟妻子離婚以後，才跟小詩發展出感情，更是拿出離婚後2周的電影票票根佐證。不過台南地院法官勘驗證據內容，發現2人曾在台鐵某車站拍攝影片，且影片內容提及因地震影響火車行駛，該地震發生的時間則是在2人離婚前，因此不採信阿宇的說法。

台南地院簡易庭經過審理後，判阿宇、小詩須賠償20萬元。2人對於判決感到不服，提出上訴，主張曾經簽訂協議書，要求阿宇的妻子刪除對話紀錄、不得提出民事求償，因此該對話紀錄不具證據能力。

不過，對於2人的說法，台南地院法官詳細查閱後發現，所謂的協議書是阿宇與妻子之間的借貸、婚禮代墊、車輛貸款及協商如何離婚等事項進行磋商，並未針對侵害配偶權一事進行討論，說法並不足採，最終駁回上訴，全案確定。