斯可巴松媽媽步道常遭落石砸毀　林保署顧及登山客安全將封閉

▲谷關七雄的馬崙山步道松媽媽約1.4K處常落石發生，多次砸毀棧道，林保署勘查後將封閉該路段，籲山友改從八壯士登山口進入。（圖／記者李陳信得翻攝）



記者李陳信得／台中報導

台中市和平區谷關七雄的馬崙山登山步道松媽媽線，在1.4K處經常有落石滑落，木製棧道多次被落石砸毀，經林保署台中分署多次修繕完後仍遭落石破壞，為顧及登山民眾安全，林保署將封閉馬崙山斯可巴步道，登山民眾請改由八壯士方向進入。

林保署台中分署表示，谷關地區馬崙山步道(松媽媽方向)1.4k處因棧橋位於邊坡落石區，經多次修繕完成後，又受落石砸毀，林業及自然保育署臺中分署於114年6月12日邀請技師現勘，考量(松媽媽方向)1.4K棧道倘再修復，仍有再遭落石砸毀之風險，顧及登山民眾的安全，所以先予以封閉，登馬崙山步道民眾仍可由八壯士入口進出。後續仍會監測邊坡的情形再評估是否修復。請民眾進入山區注意安全並落實無痕山林。

許多山友從斯可巴進入馬崙山，但走至步道封閉路段才知不可通行，往返改從八壯士進入量費了2-3小時，讓山友頗有怨言，甚至有山友冒險越過落石區進入。目前林保署以在登山口及松媽媽段附近將設置告示牌，松媽媽1.4K處經常性落石，經過此處應特別注意快速通行，近日將會拆除遭砸毀之棧道，登山民眾暫勿往此通行。