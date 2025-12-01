　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

▲女孩,哭泣,掩面。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

▲大學舊情人在學校侵犯。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名林姓男子被前女友小雅（化名）控訴，在2人交往期間及分手後，先後兩度在大學校園內對她侵犯。2人當年為大學同學，案發時仍能進入校園使用教室與系館空間。雖然事件已過8年，但小雅陸續整理資料並提告。地檢署偵查終結，依妨害性自主罪將林男起訴。

林男與小雅於2016年6月開始交往，約維持半年關係。第1次事件發生在同年7至8月間，2人在校園教室飲酒聊天時，林男竟趁小雅不同意並掙扎拒絕下，強行脫去她的衣物並以指侵得逞。隔天上午，小雅穿好衣物準備離開時，林男又基於接續犯意，再度脫光她的衣物、將人拉到腿上壓制，以下體第二度得逞。

第3次事件則發生於2017年2月某日，當時2人已分手。林男因不甘結束關係，約小雅在校園大樓談話；小雅明確拒絕復合後，林男竟突然將她壓制在牆上、強行拉下褲子撫摸她的私密處，再把她轉向面對牆壁，從後方性侵得逞。

林男到案後全盤否認犯行，承認2人曾有性行為，但強調皆在小雅自願下進行，否認有脫衣、壓制或強暴情節。

然而，檢察官認為小雅在2次事件後均曾向友人哭訴，與偵訊時陳述一致；她亦曾在Instagram記錄當時心情，而校內性平會調查報告亦顯示，林男承認性行為確實曾發生；多項資料相互印證，檢方未採信其否認之詞，依法提起公訴。

本案犯行發生於2016年至2017年間，並非案發當時即進入刑事程序，而是小雅其後向檢警正式提出告訴，檢方據以展開偵查，並於日前偵查終結起訴。由於強制性交屬重大罪名，追訴期最長可達30年，本案並未逾越追訴期間。


ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告
李靚蕾恢單2年...曝邱澤許瑋甯私下互動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

快訊／埋伏砍夏天倫！27歲刀手遭疑「扛罪」羈押禁見

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

新竹嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光

新竹市區連環車禍！汽車撞4機車「28歲女被壓車底」　3人送醫

北檢資安主管擺爛「偷用公家wifi上網」　用一招只記申誡保官位

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」　手機還被摔爛

台68線車禍「警車車尾被撞爛」！1女警送醫治療

快訊／高國豪私約二嫂釀3兄弟互打互告　攻城獅：私領域自行處理

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

快訊／埋伏砍夏天倫！27歲刀手遭疑「扛罪」羈押禁見

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

新竹嚴重車禍28歲女遭壓車底！眾人「合力抬車」救援畫面曝光

新竹市區連環車禍！汽車撞4機車「28歲女被壓車底」　3人送醫

北檢資安主管擺爛「偷用公家wifi上網」　用一招只記申誡保官位

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」　手機還被摔爛

台68線車禍「警車車尾被撞爛」！1女警送醫治療

快訊／高國豪私約二嫂釀3兄弟互打互告　攻城獅：私領域自行處理

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

結婚一年偷吃嫩妹護理師「手機藏裸照」！嬌妻見床上纏綿崩潰了

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

郝蕾遭疑暗諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」　親口澄清：壓根不是說她

快訊／埋伏砍夏天倫！27歲刀手遭疑「扛罪」羈押禁見

價值工程重塑導入停車場建設　新北打造永續智慧交通新基礎

令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

新北推「十大友善樂齡政策」　侯友宜：打造高齡友善城市

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」　曝邱澤許瑋甯私下互動

輝達股票「邊哭邊賣」　軟銀孫正義：唱衰AI不聰明

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

名模羈押224天身形大變　「養狐狸錢哪來」快閃離開

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

更多熱門

相關新聞

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

敘利亞長達13年內戰期間，阿塞德政權關押與反對派有實際或被推定有聯繫的女性，她們在獄中遭受性侵、性暴力與酷刑。France 24採訪到3名受害女子，講述她們親身歷經的痛苦，其中一人曾被逼迫脫光身上衣物，後來還被多人輪流侵犯，次數多到數不清。

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦

把男學生騙上床　女師「帶娃出庭」

把男學生騙上床　女師「帶娃出庭」

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

渣男詐女27萬還逼她拍色色片　判3年8月定讞

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

關鍵字：

性侵

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面