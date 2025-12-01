令人不捨！女大生遭前任在校園「3度硬來」...隱忍8年才提告

▲大學舊情人在學校侵犯。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名林姓男子被前女友小雅（化名）控訴，在2人交往期間及分手後，先後兩度在大學校園內對她侵犯。2人當年為大學同學，案發時仍能進入校園使用教室與系館空間。雖然事件已過8年，但小雅陸續整理資料並提告。地檢署偵查終結，依妨害性自主罪將林男起訴。

林男與小雅於2016年6月開始交往，約維持半年關係。第1次事件發生在同年7至8月間，2人在校園教室飲酒聊天時，林男竟趁小雅不同意並掙扎拒絕下，強行脫去她的衣物並以指侵得逞。隔天上午，小雅穿好衣物準備離開時，林男又基於接續犯意，再度脫光她的衣物、將人拉到腿上壓制，以下體第二度得逞。

第3次事件則發生於2017年2月某日，當時2人已分手。林男因不甘結束關係，約小雅在校園大樓談話；小雅明確拒絕復合後，林男竟突然將她壓制在牆上、強行拉下褲子撫摸她的私密處，再把她轉向面對牆壁，從後方性侵得逞。

林男到案後全盤否認犯行，承認2人曾有性行為，但強調皆在小雅自願下進行，否認有脫衣、壓制或強暴情節。

然而，檢察官認為小雅在2次事件後均曾向友人哭訴，與偵訊時陳述一致；她亦曾在Instagram記錄當時心情，而校內性平會調查報告亦顯示，林男承認性行為確實曾發生；多項資料相互印證，檢方未採信其否認之詞，依法提起公訴。

本案犯行發生於2016年至2017年間，並非案發當時即進入刑事程序，而是小雅其後向檢警正式提出告訴，檢方據以展開偵查，並於日前偵查終結起訴。由於強制性交屬重大罪名，追訴期最長可達30年，本案並未逾越追訴期間。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。