國際船隊再擴大！東方風能簽挪威大型海纜船　14艘變19艘

▲東方風能和挪威合作建造大型海纜船，提升國際競爭力。（圖／東方風能提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣本土風力發電業者東方風能公司，目前擁有14艘各式工程船，昨（1）天再與挪威Westcon造船廠簽署大型海纜施工船建造合約，預計2027年第一季交船，屆時船隊規模從14艘增至19艘，大大提升在競爭激烈的國際空間的生存能力。

東方風能目前已有一艘大型海纜安裝船「東方海威（Orient Adventurer）」日前已獲得挪威業主 DeepOcean確認，合約租期延長至2028年底，並同時保留延長至2031年底的選擇權，為了增進國際競爭力，歷經長期協商後，昨天成功與Westcon造船廠簽署海纜船建造合約，完工後的船舶長130公尺，寬28公尺，是旗下噸位與作業能力最大的1艘。

東方風能執行長陳柏霖表示，在綜合考量交船時間、建造成本、項目承諾與未來業務成長性之下，非常期待期待第二艘大型海纜施工船的加入，此項投資不但強化船隊競爭力，並為公司長期發展奠定更穩固的基礎。

東方船隊2027年將新增1艘大型海纜施工船、1艘重型工程支援船、3艘運維住宿船，加上原有的1艘大型海纜施工船、1艘重型工程支援船、1艘探勘船、2艘拖船、7艘人員運輸船、1艘運輸駁船，以及1艘多功能錨船，到時就有19艘，船隊規模躍升國際級水準，大大提高在高階海事工程領域的服務能力，並提供亞太及全球關鍵的海事工程能量。

挪威Westcon成立於1963年，是挪威歷史悠久且具代表性的造船集團之一，在挪威沿岸設有四座造船廠，長期專注於高規格工程船與離岸產業船舶建造，擁有豐富的國際工程船設計與建造實績，為本次合作提供重要的技術與品質保障。