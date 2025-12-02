　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兄弟互毆風波　高國豪去年1篇文被朝聖「管好妳臭嘴很難？」

記者鄺郁庭／綜合報導

高國豪爆出「私約二嫂」爭議，與大哥高聖文、二哥高國強因家務糾紛爆發肢體衝突，甚至鬧上法院，全案日前宣判後，網路再度炸開。大量網友湧入他的 IG 洗版，還翻出去年底一篇吵到轟動體壇的貼文狂朝聖。

去年6月，高國豪大嫂曾公開控訴遭他騷擾，但高國豪當時透過律師強烈否認，回擊「相關發言均為虛構」，並警告對方停止散播不實訊息，否則將依法追究責任。

去年9月，高國豪則在 Threads 發文情緒性開嗆，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座」、「好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？！還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」

當時，文中並沒有明說「妳」是指誰，但眾人紛紛猜測是高國豪大嫂劉家菱。另外，高國豪事後已將該篇貼文刪除。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲高國豪去年底與大哥發生肢體衝突、告進法院，全案近日宣判。（圖／民眾提供）

不過，高國豪大嫂劉家菱當時也在Threads發長文反擊，直接點名自己「被高國豪老婆網路攻擊長達一年」，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」一句句火藥味濃到不行，還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

女方甚至曬出一張截圖，裡面高國豪傳訊息給她「妳好好上班」、「等等跑去妳家混」，並寫下「該蹲下的是謊言者不是我們。」貼文一出，當時就引起劇烈討論，如今整起風波隨著兄弟互毆案結果出爐再度延燒。

回顧事件，高國豪去年6月被爆「私約」哥哥高國強妻子劉家菱，雖然他數度出面澄清，但感情糾紛持續延燒，雙方屢次隔空互嗆。後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」，強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，將不再做出回應。

同年12月間，高國豪與2個哥哥又爆發嚴重衝突。檢警調查，高聖文、高國強、高國豪等家族成員，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，因細故再度起爭執，高勝文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，高國強仍對高國豪拳打腳踢。高家三兄弟在路邊扭打，高國豪甚至脫掉上衣對2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳朝頭部痛毆，過程影片全長約3分多鐘。

有關高國豪涉與家人暴力事件，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不會發表意見。而高國豪目前尚未回應，但IG已經有網友湧入留言「餃子好吃否」，不過也有不少人替高國豪打氣，「國豪加油，專注在球場上！其他的事情都不重要！」「想說聲加油！當得不到好處的人想看你垮台時，更需要活得有品質，照顧好真正的家人。」

11/30 全台詐欺最新數據

