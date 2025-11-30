　
大陸 大陸焦點 特派現場

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

▲▼中國宏觀經濟論壇（CMF）年度論壇，大陸國務院發展研究中心原副主任劉世錦。20251130。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國務院發展研究中心原副主任劉世錦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸部分行業產能過剩，成為棘手的經濟問題。有大陸前官員建議，對於普遍產能過剩領域，要推動優勝劣汰、兼併重組，同時防止以諸多名目大上新投資、新項目，否則可能形成新的過剩產能和債務負擔。

由中國人民大學國家發展與戰略研究院、經濟學院等主辦的中國宏觀經濟論壇（CMF）年度論壇今（30）日在北京舉行，大陸第十三屆全國政協經濟委員會副主任、國務院發展研究中心原副主任劉世錦出席論壇時，提出上述觀點。

談及消費需求，劉世錦表示，中國消費佔GDP比重，長期以來較國際平均水準低15至20個百分點。因此，與發展階段和經濟規模相比，中國還不能說是消費大國，當務之急是盡快補上消費的結構性偏差缺口。

劉世錦認為，大陸應提出「消費強國」的目標，特徵是大陸消費者也能分享全球範圍物美價廉的商品和服務，超越美國成為全球最大規模的消費市場，或者說全球最大的甲方。

與此同時，劉世錦引入「終端需求」概念，即「消費+非生產性投資」，後者主要是與民生相關的房地產和基礎設施建設。

劉世錦建議，以終端需求評估產能狀況，對於較為普遍的產能過剩領域，要推動優勝劣汰、兼併重組，退出過剩低效無效產能，相應減輕債務負擔；對產能不足領域，增加有需求有效益的投資，通過投資帶動技術進步、提高附加價值、提升企業和產業的競爭力。

劉世錦接著強調，需要防止在終端需求不足、產能嚴重過剩的領域，以諸多新名目大上新投資、新項目，此類投資當期雖然可以增加GDP，隨後卻形成新的過剩產能和債務負擔，有些城市基礎設施項目甚至因無營運費用而擱置。

▲▼中國宏觀經濟論壇（CMF）年度論壇，中國人民大學經濟研究所聯席所長楊瑞龍。20251130。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中國人民大學經濟研究所聯席所長楊瑞龍。（圖／記者陳冠宇攝）

同場的中國人民大學經濟研究所聯席所長楊瑞龍則談到，明年中國面臨諸多風險。首先是通縮壓力，必須提振內需因應，包括提升投資需求與消費需求，前者的關鍵是要提升民營企業的投資需求。

其中，在消費需求方面，楊瑞龍認為必須增加民眾收入，提升收入肯定要提高就業率，而提高就業率關鍵是要穩定企業，所以穩企業是中國當下「關鍵之關鍵」。

此外，楊瑞龍提到，地方財權事項分配問題也是明年重要風險點，根據官方公布，絕大部分省份都處於財政虧空狀態，極大影響地方政府的經濟功能。然而，財權事項的重新劃分的背後是一個龐大的利益結構，因此調控是有剛性的（指不易改變），未來如何解決此問題，將是一個分界點。

