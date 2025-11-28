70歲老獵人巡視獵場陳屍「急斜」　特搜「艱辛7小時」送他回家

▲桃園市七旬呂姓獵人26日前往復興區小烏來待矢負山巡視獵場，翌日仍未歸，家屬報案協尋，桃園消防局發動特搜義消共31人上山搜尋，昨天下午尋獲，但身體多數外傷已罹難，遂以人力辦運下山。（圖／桃園消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市70歲呂姓獵人26日前往復興區小烏來待矢負山巡視獵場，翌日仍遲遲未歸，家屬急忙報案協尋，桃園市消防局發動特搜義消共計31人上山搜尋，昨（27）日下午尋獲，但身體有多處外傷已罹難，遂以人力合作搬運下山，在能見度不佳與陡峭山路下，歷經7小時終將遺體搬運下山交付家屬處理。

▲桃園市消防局特搜義消共31人上山搜尋，以人力辦運罹難獵人遺體下山。（圖／桃園消防局提供）

桃園市消防局指出，昨天上午7時30分勤務中心接獲報案，1名經驗豐富呂姓獵人前天上午前往復興區獵場巡視獵場獵物卻遲遲未歸，勤務中心立即通知復興分隊協助搜山。由於獵人獵場位於復興區小烏來待矢負山範圍內，海拔1354公尺，「待矢負」(たいやふ) 是泰雅族語「急斜」的日文譯音，陡坡不斷且雲霧繚繞，攀登難度高，但生物性豐富，常可見山羌、飛鼠、水鹿等野生動物，也是原鄉部落熱門狩獵盛地。

消防局表示，據家屬指稱，失聯的是70歲且年資豐富的呂姓獵人，26日上午7時告知家人要去巡視獵場陷阱，因當事人每週都會例行性前往自己獵場設置陷阱，本身經驗豐富也是日常既定作業；豈料當晚12時許家屬發現呂姓獵人仍未返家，等待至翌日上午7時30分仍未見獵人返家，遂急忙通知消防局協尋。

▲桃園市消防局特搜義消以人力搬運罹難獵人遺體，克服陡峭山壁下山。（圖／桃園消防局提供）

警消考量獵場陷阱危害及不熟悉獵徑容易造成勤務執行遇險，邀集復興區同義盛里王里長與熟稔獵徑，並於林業保育署服務之資深獵人教官協助搜住，組成搜救小組上山搜尋。

過程中，因獵場位於待矢負山深處，需穿越樹林遠離登山路徑並行走在可能有捕獸夾或陷阱工具之樹林中，均增加搜索難度。復興分隊警義消救援人員由獵人教官帶領歷經近7小時搜尋後，於下午3時28分在懸崖陡坡上尋獲呂姓獵人，惟其身體在陡坡大樹攔住，但身體有多處外傷已罹難。考量現場救援困難，救援路徑需經過懸崖陡坡，無直升機吊掛點，僅能以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，遂請求特搜隊、復興分隊及山域義消共計31名支援人力挺進現場，搜救團隊在伸手不見五指環境中穿越70度險峻陡坡，架設繩索接近事故地點打包獵人遺體，若稍有不慎後方是深谷峭壁，考驗警消人員膽識與繩索安全技術能力。

▲桃園市消防局特搜義消以人力搬運罹難獵人遺體，歷經7小時順利完成下山。（圖／桃園消防局提供）

31名救援人員於晚間7時40分接觸罹難者，搜救人員以SKED捲式擔架打包後開始折返登山口，沿途拖拉路徑經過多處懸崖峭壁，考驗山域繩索技術應變更是對搜救者體力嚴酷考驗，歷經將3小時高強度救援後，於深夜10時35分順利將遺體搬運至登山口。

第四大隊表示，此次救援難度非常高，在近乎無踩踏點陡坡懸崖執行救援任務，如同走鋼索般，持續考驗救援者意志與耐力，辛苦救援團隊用一整夜心力讓這次艱難任務圓滿落幕。此外，復興區是桃園市唯一原住民族區域，富含泰雅族文化豐富資產，對族人來說，山林就是課本，教導部落生存、敬先靈與傳承，打獵更是一門智慧，此次協尋案件多依賴資深獵人導領搜索使得順利完成任務，也讓搜救團隊深刻認識到獵人與山林的默契，獵人藉由觀察足跡或樹木標記來判定獵物或搜索同伴，讓救災效率大幅提升。桃園市消防局呼籲，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，盡可能找有經驗的人相伴，山林永遠都在，請做好準備量力而為。