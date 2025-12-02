男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身

▲中華郵政，示意圖非本文事發地。（圖／記者賴文萱攝）

記者葉國吏／綜合報導

配合政府推行打擊詐騙的政策，許多金融機構開始加強帳戶監控，但也因此衍生出不少民眾帳戶被凍結的情況。一名男子因網拍交易被迫面對帳戶鎖定問題，引發網友熱議，金融機構的檢核方式也成為焦點。

1日，一名男子在Dcard發文表示，因買家反映無法匯款，打開郵局App才發現自己的帳戶竟被凍結。他表示，自己只是半年沒使用帳戶，沒想到會因此被鎖定。男子急忙向買家解釋，自己並非涉詐騙或車手，所幸對方願意相信，交易才得以順利完成。隨後，他前往郵局辦理解鎖，卻被櫃員詢問使用目的，並被提醒若帳戶長期未使用，再次解鎖會更麻煩，但對方未明確說明所謂「長期」的定義。這讓男子感到無奈，最後決定暫時不處理，並將App刪除。

▲網友發文「一覺醒來，我的郵局被凍了」（圖／翻攝Dcard）

類似情況並非少數，其他民眾也分享了自己的經驗。有網友提到，因網拍交易被買家通知帳戶異常，臨櫃解鎖過程中才得知餘額多少並不影響，櫃員甚至建議每半年存一次錢。另外，有人發現自己的帳戶也因長期未使用而被鎖定，直呼「哭笑不得」。這些案例引發了社會對金融機構操作方式的討論。

不少民眾批評此政策的執行方式，質疑打詐的真正目的。有人表示，帳戶凍結更像是在清理不活躍用戶，而非打擊犯罪。也有家長抱怨，為了孩子的學費和學貸才開設帳戶，卻因長期未存款被鎖，解鎖過程更是繁瑣。甚至有人直言，政策形同紙上談兵，真正受到影響的反而是普通民眾。