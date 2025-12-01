「女力蘭馨」慈善晚宴募430萬刷新紀錄　攜手社會助清寒女童追夢

▲女力蘭慈善晚宴，一晚募得新台幣430萬元，刷新歷屆紀錄。（圖／女力蘭馨）



記者林育綾／台北報導

台北市女力國際蘭馨交流協會（簡稱女力蘭馨）致力於支持經濟弱勢女童，今年再度舉辦《2025 璀璨女力—夢想啟航》慈善晚宴，由女力蘭馨與台北市教育局合作，11月29日在台北文華東方酒店登場，當晚吸引超過250位來自國內外的賓客響應，最終募得新台幣430萬元，刷新歷屆紀錄。

女力蘭馨長年關注清寒女學生的教育與成長，主張「女人幫助女人，女人成就女人」的理念，協會透過與教育局合作，由各校推薦優秀清寒女學生，提供獎學金、職涯講座、企業見習機會，期盼幫助她們克服困難、持續升學，為未來鋪路。

▲晚宴有來自金融、企業、公益界的重量級人物共襄盛舉。（圖／女力蘭馨）

這次晚宴有來自金融、企業、公益界的重量級人物共襄盛舉，包括國票金控董事楊承羲賢伉儷、龍心基金會代表黃群雁及陳妤涵、國際華人傳承協會理事長王鑫、茂泰生技董事長華偉傑，以及國際蘭馨交流協會中華民國總會總監施秉慧、前總監譚令玫等。

此外，台北市長蔣萬安則透過影片表達支持，教育局長湯志民、社會局長姚淑文、市議員耿葳也親自現身力挺，展現跨界攜手助學的決心。

現場安排一系列藝文表演，由林芯儀、琟娜 VERNA、Andy 林維洋、Aivee等知名歌手輪番登台，為公益活動注入溫暖氛圍。另外，晚宴同步舉辦公益拍賣，吸引眾多名人與企業踴躍捐款，凝聚愛心能量。

▲女力蘭馨致力幫助弱勢女童追夢，會員及幹部合影。（圖／女力蘭馨）

女力蘭馨自2018年成立以來，持續推動女性賦權，現任會長馮有薇（Angela Feng）今年更代表台灣 NGO 赴紐約，參與聯合國婦女地位委員會國際論壇，將台灣女力推向國際。協會希望藉由教育資源挹注，讓每位女孩都能在社會的關懷下勇敢追夢，並呼籲更多企業與社會人士加入助學行列，共同為下一代女性開創更寬廣的未來。