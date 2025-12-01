　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

留一星評價怕被店家報復？Google Maps「匿名功能」正式解放評論區

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

▲Google Maps評論現可切換匿名。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 日前替旗下 Google Maps 推出全新的匿名評論功能，讓使用者在留下五星或一星評價時，能以自訂暱稱及頭像取代真實姓名，提升隱私防護，免於遭店家「肉搜、報復」。Google 希望藉此鼓勵更多人放心分享真實體驗，不必擔心個資曝光。

根據官方部落格稱，這項更新以「神祕聖誕老人」為靈感亮相，用戶可自行設定匿名顯示名稱，在地雷店家與優質店家的評論中更自由地表達意見。Google 同時表示，匿名並不代表無法追蹤來源，所有匿名暱稱仍會與用戶後台帳號綁定，以利官方處理可疑或不實的評論內容。

Google 強調，平台仍維持 24 小時異常偵測與審查系統，若有灌水、假評價或惡意攻擊行為，會直接移除並採取必要措施。新制度在強化隱私的同時，也希望維持評論社群的可信度與整體品質。

若要開啟匿名功能，以 iPad 版 Google Maps 為例，使用者需點選介面左側選單中的用戶頭像，並點選「你的個人資料」，進入後點選「編輯檔案」，勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，即可輸入新的暱稱與頭像完成設定。▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

Google 表示，匿名功能會陸續在 Android、iOS 與桌面端逐步推出，若目前尚未看到相關選項，需再等待更新推送。

11/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

