台中車站黃標線「髒到跟車道融合」　女踩空骨折獲國賠30萬

▲台北一名邱女到台中玩，結果在台中車站公車月台踩空跌倒，法院認為中市府管理有疏失判國賠。（圖／翻攝司法院判決書系統）



記者許權毅／台中報導

台北一名邱女搭火車到台中玩，結果在公車轉運站踩空跌倒骨折，發現月台標線髒到無法看清、燈光不足，提出國賠。法院委外檢測後，發現明亮度不符規定，且應為明亮黃色的標線甚至嚴重退色，髒到跟車道融為一體，判中市府賠償30萬餘元。

邱女主張，搭火車到台中後，轉而到車站下的公車轉運中心，結果該處C月台與公車車道連接處，有20公分高低落差，踩空跌落到車道上，導致左橈骨遠端粉碎性骨折等傷害。現場因為月台燈光昏暗、站台邊緣標線斑駁，已經無法看清，並無警語標示，認為台中市政府交通局應賠償54萬8039元。

▲事發月台跟車道有20公分落差，但標線明顯髒污。（圖／翻攝司法院判決書系統）



交通局抗辯，事發地兩側均有自然光源，事發時間為13時許，日照充足。現場緣石標線無標示不清，可清楚辨識月台與車道之間高低落差，並無設置或是管理缺失。退一步言之，倘若認定邱女有理由，醫療費用等無意見，但精神慰撫金42萬部分，請法院依法再認定。

中院查，該月台是依照車站月台平均照度值（75~150Lux）設計，經過京鴻公司鑑定照明度，發現平均照度只在49.51至65.48Lux，平均只有59.86Lux，顯見照明管理有欠缺。

▲▼依據標線設置規則，標線顏色應為上圖顏色，但實際顏色已經退色嚴重（下圖）。（圖／翻攝司法院判決書系統）



又，現場C月台緣石標線，應以準則明定CNS 1333 路線漆「黃色：色樣第十八號」。但現場畫面可見，標線已經難以辨認，與原漆差異甚大、嚴重退色，甚至已經跟車道融為一體，難以辨認，失去標線功能，可能導致行人未注意到落差。

綜上，認定交通局有疏失，邱女主張之醫療費、復健器材、不能工作損害、交通費等，合計12萬7939元有理由；精神慰撫金則考量兩造身分地位、情節等，25萬較為適當。合併判37萬7939元，但邱女未注意落差，也未查看地面，自行負擔2成責任，經計算後，中市府應賠償30萬2351元。